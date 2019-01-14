MELOVIN представил чувственный клип на песню "З тобою, зі мною, і годі": видео

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MELOVIN представил чувственный клип на песню "З тобою, зі мною, і годі"
MELOVIN представил чувственный клип на песню "З тобою, зі мною, і годі" / Instagram / @melovin_official

Украинский певец MELOVIN не прекращает удивлять своих поклонников. Артист выпустил новый клип на песню "З тобою, зі мною, і годі", которая уже начала покорять сеть.

Режиссером чувственного ролика был Юрий Катынский. По его замыслу, ролик покажет историю человека, который отчаялсяь в поисках любви из-за неудачного опыта. Сами же съемки символически проходили на Киевском водохранилище, следовательно MELOVIN-у пришлось бороться с холодом.

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"Чтобы показать эту сильную мерзлоту внутри меня после неудачных попыток найти любовь, мы с режиссером Юрой Катынским перенеслись в холодную зиму. Сильный холод помог мне лучше передать зрителю эмоции от песни, которую мне порой трудно даже исполнять на концертах.  "З тобою, зі мною, і годі" – о внутреннем холоде, о той депрессии, которая появляется чаще всего, когда исчезают краски в жизни человека", – рассказал MELOVIN.

По словам Юрия Катынского, краски в жизнь нам всегда возвращают близкие. Поэтому клип "З тобою, зі мною, і годі" станет своеобразным напоминанием о тех дорогих людях, которые всегда рядом.

Новый клип MELOVIN – "З тобою, зі мною, і годі": смотрите видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка MELOVIN
Источник: 24 Канал
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