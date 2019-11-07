MELOVIN признался, что несколько лет назад его ограбили друзья

Украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) ошеломил сторонников заявлением. Артист признался, что несколько лет назад его ограбили друзья, которых он впустил к себе.

Об этом вокалист откровенно рассказал в программе "Звездный путь", отвечая на вопрос, почему ему сложно доверять людям. MELOVIN признался, что на пике популярности он "впустил в свою жизнь очень много людей". Однако, тогда доверчивость артиста обернулась для него неприятностью.

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По словам MELOVIN, он устроил вечеринку в собственном доме, на которую пригласил друзей. Однако, впоследствии оказалось, что они решили обогатиться и украли украшения певца.

"Я никогда никому не рассказывал: когда только пошла такая волна популярности и славы, я очень много людей впустил в свою жизнь. И дошло до того, что я пригласил в свою квартиру друзей, сделал такую ​​вечеринку, а у меня вынесли вещи: серебряные кольца , украшения, цепочку, которые мне поклонники подарили – все это вынесли", – вспомнил MELOVIN.

Кроме этого, псевдодрузья оставили певцу "подарок" в постели. Они подложили MELOVIN большую открытую булавку возле подушки. Только утром артист увидел неприятный сюрприз и признался, что все могло закончиться летально.

Я просыпаюсь утром, а у меня возле подушки большая-большая открытая булавка у шеи. И я сам. Возможно, кто-то хотел, чтобы я как-то шею зацепил, я не знаю,

– рассказал он.

Что известно о MELOVIN?

Это популярный артист родом из Одессы. Чтобы достичь популярности MELOVIN был участником ряда вокальных проектов. В частности, Константин Бочаров несколько раз выступал на "Караоке на Майдане", где исполнял известные хиты и собственные композиции. Кроме этого, артист покорял судей шоу "Х-Фактор" в 2015 году.



Настоящий успех MELOVIN получил благодаря Евровидению-2018. В Лиссабоне певец презентовал свой ритмический трек "Under The Ladder", с которым занял 17 место. И хотя одержать победу ему не удалось, в Украине одессита встретили как триумфатора. После небольшой творческой паузы MELOVIN активно занимается вокальной карьерой, записывает новые песни и организует концерты за рубежом.