MELOVIN прокомментировал номинацию на звание самого красивого мужчины в мире

Украинский певец MELOVIN первый заговорил о том, что он оказался в списке номинантов на самого красивого мужчину в мире популярного рейтинга TC Candler.

Как пишет издание "Украина", MELOVIN узнал о номинации от своих поклонников. По словам певца, он узнает много новостей сначала от своих фанатов, а потом со СМИ.

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Певец признался, что не считает себя красивым, но в шутку добавляет, что его мама говорит, что он хорош.

Мы раньше как-то несерьезно относились к этому, не понимали, что это круто, хотя признаюсь, видеть свою фотографию рядом с такими людьми, как Роберт Паттинсон и Моника Белуччи - очень приятно. Я не считаю себя красивым, хотя мама говорит, что я хорош - значит, так и есть, мама с папой постарались,

- заявил артист.

Добавим, что MELOVIN уже второй раз попадает в номинацию и претендует на место в 100 самых красивых людей мира. Самое интересное, что певец стал единственным украинцем в списке TC Candler.

Также за победу поборются знаменитые голливудские актеры Роберт Паттинсон, Марио Касас, Кит Харингтон, Крис Эванс, Мэттью Бомер, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Джейсон Мамоа и другие.

Что известно о TC Candler?

Ежегодно Интернет-издание TC Candler составляет рейтинг самых красивых людей мира. Это альтернативный проект, созданный в противовес знаменитым изданиям, который показывает реальные предпочтения людей. Список номинантов будут составлять на основе голосования подписчиков в сети. После этого 20 независимых экспертов из разных уголков мира принимают участие в голосовании и строят рейтинговую таблицу.



В конце года авторы популярного проекта обнародуют рейтинг на ютуб-канале, за которым следят более полумиллиона человек. Церемонии награждения победителей, как таковой, не существует, поскольку TC Candler не имеет финансовой поддержки меценатов.



В 2018 году самым красивым мужчиной назвали актера из "Игры престолов" Джейсона Момоа, а самой эффектной женщиной стала модель Тилан Блондо.