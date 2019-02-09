MELOVIN сорвал овации на Нацотборе к Евровидению-2019: эффектное видео выступления

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Нацотбор к Евровидению-2019: выступление
Нацотбор к Евровидению-2019: выступление / Instagram / @melovin_official

Популярный певец MELOVIN, который в 2018 году представлял Украину на международном шоу Евровидение, стал приглашенной звездой первого эфира Национального отбора. Во время шоу артист презентовал свою новую песню "З тобою, зі мною, і годі".

Певец MELOVIN вкоторый раз сорвал овации в зале Нацотбора Евровидение-2019. Перед выступлением артист признался, что его карьера резко пошла вверх, а выступления собирают не одну тысячу поклонников. Однако возвращаться после участия на Евровидении ему было страшно.

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Ответственность бешеная. Я боялся хейтеров, что больше не буду заниматься музыкой. Увидел людей, там много фанатов, которые просто аплодировали. Я понял, что меня здесь ждут,
– признался MELOVIN.

На Нацотборе певец презентовал свою новую песню "З тобою, зі мною, і годі". MELOVIN рассказал, что эта композиция о близких людях, которые не покидают в трудные моменты.

Нацотбор к Евровидению-2019: выступление MELOVIN – смотрите видео

 

 

MELOVIN победил на Национальном отборе Евровидения. Тогда артист отличился не только ярким выступлением и потрясающим вокалом, но и армией поклонниц, которые даже обратились с угрозамами к звездным судьям. После выступления в португальском Лиссабоне MELOVIN занял 17 место.

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Теги: Новости Украины Музыка Евровидение 2019 MELOVIN LifeStyle
Источник: 24 Канал
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