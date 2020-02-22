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MELOVIN впервые стал крестным отцом: трогательное видео

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MELOVIN / Instagram / @melovin_official

Известный украинский исполнитель, представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN не перестает удивлять свою армию поклонников. Сегодня, 22 февраля, он впервые стал крестным отцом. Этой радостной новостью артист поделился с фанами.

Любимец миллионов, эпатажный и харизматичный MELOVIN покорил не только отечественную сцену, но и сердца зрителей в разных уголках мира. Артист в который раз очаровал поклонников, опубликовав ролик на своей инстаграм-странице. Знаменитость рассказал, что впервые стал крестным отцом.

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На видео певец держит маленького крестника на руках, идя под звук церковных колоколов. Знаменитый исполнитель одет в черный лук, который состоит из брюк, кофты и куртки. Акцент в его образе сделан на большие черные очки. На малыше видим милую шапочку и комбинезон со звездочками. MELOVIN и его крестник Леонид мило улыбаются в камеру.

Сегодня 22 февраля 2020 года! День осознания и счастья! Я стал крестным папой! Мой маленький принц! Леонид Ильич! Расти здоровым и не бойся мечтать! Я буду всегда рядом!
– написал в публикации артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: MELOVIN LifeStyle
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