Умерла кошка-мем Grumpy Cat: что известно о звезде интернета

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Умер Grumpy Cat - почему кот стал мемом, все о Grumpy Cat
Grumpy Cat / Instagram / @realgrumpycat

Кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), которая стала любимицей в сети и популярным мемом Grumpy Cat ("Унылая кошка"), умерла в возрасте семи лет во вторник, 14 мая.

Хозяева животного сообщили о своей потере на официальной странице кошки в Instagram. В сообщении говорится, что кошка ранее перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.

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В подписи "семья" Grumpy Cat отметила, что кошка "помогла миллионам людей по всему миру улыбаться, даже в самые трудные времена".

"Она спокойно умерла дома на руках у своей хозяйки Табаты утром во вторник, 14 мая", – добавили хозяева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grumpy Cat (@realgrumpycat)

 

Как кошка стала мемом?

Кошка стала героиней многих культовых мемов в сети из-за своей, мрачного вида, мордочки, как-будто у нее грустное настроение. В начале, в 2012 году Соус Тардар появилась на Reddit, а потом набрала миллионы подписчиков в социальных сетях. Хозяйка домашнего любимца Табата Бандесен заработала на популярности животные около 100 миллионов долларов (с 2012 по 2014 год).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grumpy Cat (@realgrumpycat)

 

Какой порода была "мрачная" кошка?

Вероятнее всего, что порода кошки Grumpy Cat – сноу-шу (метис сиамской и американской короткошерстной кошек). По характеру такие коты очень общительные, дружелюбные и требуют к себе внимания. Однако, по словам владелицы, Соус Тардар имела некоторые мутации, поэтому отличается внешностью от обычных кошек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grumpy Cat (@realgrumpycat)

 

В 2013 году Grumpy Сat получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grumpy Cat (@realgrumpycat)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grumpy Cat (@realgrumpycat)

 

 

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