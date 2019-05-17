Умерла кошка-мем Grumpy Cat: что известно о звезде интернета

Кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), которая стала любимицей в сети и популярным мемом Grumpy Cat ("Унылая кошка"), умерла в возрасте семи лет во вторник, 14 мая.

Хозяева животного сообщили о своей потере на официальной странице кошки в Instagram. В сообщении говорится, что кошка ранее перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.

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В подписи "семья" Grumpy Cat отметила, что кошка "помогла миллионам людей по всему миру улыбаться, даже в самые трудные времена".

"Она спокойно умерла дома на руках у своей хозяйки Табаты утром во вторник, 14 мая", – добавили хозяева.

Как кошка стала мемом?

Кошка стала героиней многих культовых мемов в сети из-за своей, мрачного вида, мордочки, как-будто у нее грустное настроение. В начале, в 2012 году Соус Тардар появилась на Reddit, а потом набрала миллионы подписчиков в социальных сетях. Хозяйка домашнего любимца Табата Бандесен заработала на популярности животные около 100 миллионов долларов (с 2012 по 2014 год).

Какой порода была "мрачная" кошка?

Вероятнее всего, что порода кошки Grumpy Cat – сноу-шу (метис сиамской и американской короткошерстной кошек). По характеру такие коты очень общительные, дружелюбные и требуют к себе внимания. Однако, по словам владелицы, Соус Тардар имела некоторые мутации, поэтому отличается внешностью от обычных кошек.

В 2013 году Grumpy Сat получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards.