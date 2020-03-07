Мемуары режиссера Вуди Аллена отказываются публиковать: известна причина

Один из самых известных кинорежиссеров современности Вуди Аллен никак не может издать свои мемуары. На днях представители американского издательства Hachette официально заявили, что вернут легенде Голливуда права на публикации.

Как сообщает The Guardian, решение явно давалось нелегко, ведь книга уже привлекла внимание всего мира, а мемуары Вуди Аллена ожидали едва ли не все западные журналисты. В книге режиссер мог не только рассказать о своей частной жизни, но и прокомментировать скандальные обвинения приемной дочери об изнасиловании и домогательствах. Однако именно секс-скандал с участием 84-летнего Вуди Аллена и стал причиной для критики издательства Hachette. Чтобы не потерять репутацию, издатели отказались от успешных мемуаров.

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Издательство Hachette Book Group решило, что не опубликует мемуары Вуди Аллена, презентация которых была запланирована на апрель 2020 года. Мы вернем все права на рукописи автору. Решение об отмене публикации книги режиссера было очень сложным,

– заявили представители Hachette.

Известно, что на решение издательства повлияло публичное заявление 32-летнего журналиста Ронана Фэрроу. Интересно, что он является приемным сыном Вуди Аллена и работает на Hachette. В заявлении он подчеркнул, что мемуары звездного отца не должны повлиять на ход расследования в отношении насилия в его семье. Слова Ронана Фэрроу поддержало и движение #MeToo, которое обрушилось критикой издателей за попытку очистить имя Вуди Аллена и публично представить его историю. Следовательно Hachette принял решение отказать Вуди Аллену в публикации мемуаров.

"Мы очень серьезно относимся к сотрудничеству с авторами, и не отказываемся от книг. Мы издали и будем продолжать издавать много других книг, которые должны вызывать противоречивые мнения. Как издатели, мы ежедневно заботимся, чтобы люди могли услышать разные голоса и противоречивые точки зрения... в Течение последних нескольких дней руководство вело разговоры с нашими работниками. Послушав разные мнения, мы сделали вывод, что публикация будет нецелесообразной для Hachette", – добавили представители издательства.

Как известно, ситуация в семье Вуди Аллена является довольно шаткой. Приемная дочь режиссера Дилан заявила, что в 1992 году она стала жертвой сексуального насилия. Сам Вуди Аллен опровергает эти заявления девушки, убеждая общественность, что не насиловал девочку. Другие дети режиссера отмечают, что Дилан всегда делала психологическое давление на звездных родителей, в частности маму Мию Фэрроу. Сын режиссера Мозес публично обвинил сестру во лжи. На защиту отца стала и другая его приемная дочь Сун-И Превин.

"То, что случилось с Вуди – несправедливо. Миа воспользовалась движением #MeToo и Дилан выставила жертвой. И новое поколение слышит об этом, хотя этого не должно происходить", – добавила она.