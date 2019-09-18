Меня будут высмеивать и забрасывать камнями, – Меган Фокс о депрессии, материнстве и сексизме
Голливудская актриса Меган Фокс откровенно рассказала о тяжелых отношениях с общественностью и журналистами, которые были у нее около 10 лет назад, когда вышла лента "Тело Дженнифер".
Меган Фокс призналась в интервью изданию ET Magazine, что тогда она пережила настоящий психологический срыв.
Читайте также: Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение ботоксом
Я просто не хотела ничего делать: не хотела появляться на публике, сниматься для журналов, выходить на красную дорожку. Меня преследовали страх и уверенность в том, что меня будут высмеивать, кричать на меня и закидывать камнями,
– вспомнила актриса.
Актриса не скрывает того, что она начала меняться после рождения детей. К слову, Меган живет в браке с 2010 года с Брайаном Остином Грином. Супруги воспитывают сыновей: шестилетнего Ноа, пятилетнего Боди и трехлетнего Джорни. Знаменитость также возмущена тем, что актрис с детьми меньше уважают в профессии, якобы материнство становится препятствием для работы.
"Беременность стала для меня настоящим прорывом. Мое сознание изменилось, ум прояснился, казалось, что я вижу мир с высоты птичьего полета. Потом у меня появился еще один ребенок, а потом третий. С каждой беременностью я чувствовала, что становлюсь лучшей версией себя", – рассказала звезда.
Кроме того, Меган Фокс добавила, что всегда была частью движения #MeToo еще до его создания. Однако ее слова не воспринимали всерьез.
Обычно мне отвечали: "Ну что ж! Нам все равно, ты это заслужила". Все только и говорили о том, как я одеваюсь и выгляжу, и шутили по этому поводу,
– призналась знаменитость.
Выбор редакции
-
Как начинающий писатель сумел завоевать современного читателя: интервью с Андреем Новикомсегодня , 14:00
-
Осталось жить несколько дней: что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюксегодня , 11:03
-
У моих детей есть привилегии, – Виктория Бекхэм заговорила о семье и отношениях с Дэвидом17 сентября , 19:31