Меня спасло то, что я просто замерла, – Тина Кароль рассказала, как столкнулась с ядовитой змеей

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Тина Кароль рассказала жуткую историю
Тина Кароль рассказала жуткую историю / Instagram / @tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль в последние дни октября похвасталась результатами эффектной фотосессии в США. Но, как оказалось, артистка чуть не умерла во время съемки.

Как она рассказала в комментарии ТСН, что съемка в знаменитом каньоне Антилопа была самой ужасной в ее жизни. Все потому, что для потрясающих кадров Тине Кароль пришлось несколько часов работать в невероятную жару и столкнуться с ядовитой змеей и скорпионами.

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"В каньоне Антилопа температура более 50 градусов. Сначала я встретила кучу скорпионов, а потом еще и настоящую калифорнийскую гремучую змею. Своим хвостом змея создавала такой шум, что, казалось, его слышали везде", – вспомнила Тина Кароль.

Сначала артистка подумала, что звук этот напоминает воду, которая льется. Однако, обернувшись, Тина Кароль увидела змею, которая была готова к нападению. Испуганная артистка решила не провоцировать существо и замереть на месте. Именно это и помогло звезде избежать нападения гремучей змеи.

Меня спасло то, что я просто замерла, ожидая прохладную воду. Я не двигала ни руками, ни ногами, и поэтому она не напала на меня. Затем я изо всех сил бежала,
– добавила Тина Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Известно, что фото Тины Кароль появились в новом випуку украинского журнала Viva. Автором фотосессии была фотограф Алина Симоненко, неоднократно сотрудничавшая с артисткой в США. На фоне потрясающего каньона Тина Кароль позировала в стильных платьях, демонстрируя свою фигуру и роскошные дизайнерские изделия. После фотосессии она опубликовала стильное видео закулисья, где под свою новую песню "Иду на жизнь" позировала на фоне каньона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Мир животных Тина Кароль
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