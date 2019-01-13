Меня "свалил" вирус – Оля Полякова заболела во время отдыха в Таиланде

Популярная певица Оля Полякова, которая отправилась на семейный отдых в Таиланд, заболела. Звезда пожаловалась на плохое самочувствие в Instagram-Stories и призналась, что чувствует себя плохо.

В солнечную страну Оля Полякова прилетела сразу после новогодних выступлений в Майами. За несколько дней пребывания на курорте артистка почувствовала изменения в самочувствии и начала лечение, передает ТСН.

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Так проходит моя ночь. Короче говоря, меня тут "свалил" вирус, чувствую себя ужасно,

– рассказала Оля Полякова, показав немало препаратов.



Оля Полякова заболела на отдыхе / ТСН

На фан-странице артистки появилось видео, в котором певица признается, что до сих пор борется с недугом. Оля Полякова попросила поклонников с пониманием отнестись к этому и в ближайшее время не ожидать прямых эфиров в ее блоге.

"Дорогие мои, я до сих пор болею, поэтому не выхожу в эфир. Подождите немного меня. Ходите к Марии (старшая дочь Оли Поляковой – 24 канал) на страницу", – добавила она.

Стоит отметить, что дочь певицы действительно активно ведет свой блог. Из отпуска 13-летняя Мария опубликовала весьма пикантные кадры с пляжа и ванной комнаты своего номера.