Меня заставила передумать постоянная борьба, – TAYANNA снова объяснила отказ от Евровидения

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TAYANNA
TAYANNA / Instagram/ @tayanna_reshetnyak

Популярная украинская певица TAYANNA, которая намеревалась участвовать в Нацотборе на Евровидение-2019, призналась, почему изменила решение в последний момент и что ее к этому побудило.

Украинская исполнительница, которая отказалась от участия в Нацотборе на Евровидение-2019, призналась, кого в этой борьбе она не смогла побороть. В новом интервью для Elle TAYANNA также рассказала о разных женщинах, живущих с ней дома и на работе, и о том, как сильно доверяет своей интуиции.

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Когда у меня возникают проблемы, часто слышу от мужчин: "А, ты сильная, справишься". И они даже не предлагают свою помощь. И порой хочется сесть и просто спросить: "Окей, а как это можно изменить? Как стать слабее, чтобы вызвать эмоцию и желание помочь?",
– призналась TAYANNA.

Также она добавила, что ей, как женщине, иногда хочется быть сильной, но иногда есть желание быть слабой, потому что все должно быть сбалансированно. Однако отметила, что дома, рядом с сыном, она становится нежной и мягкой, такой, какой ее мало кто не знает.

На вопрос журналистки, почему она решила отказаться от участия в Нацотборе и перестала верить в свою победу, TAYANNA заверила, что она всегда ведет борьбу только с собой.

Меня заставила передумать постоянная борьба ... С самой собой,
– ответила TAYANNA.

После чего дополнила, что она убеждена в том, что для всего есть свое время. А отказаться от участия певице подсказала интуиция, к которой, как TAYANNA отметила, она часто прислушивается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

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Теги: LifeStyle TAYANNA Евровидение 2019 Музыка Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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