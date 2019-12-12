Меня заставляли выглядеть сексуально, – Риз Уизерспун рассказала о начале карьеры и унижениях

Риз Уизерспун – одна из самых успешных голливудских актрис. Она может похвастаться большой фильмографией и участием в рейтинговых фильмах. Однако в начале своей карьеры Риз столкнулась с унижениями в Голливуде.

Об этом она откровенно рассказала в интервью журналистам The Hollywood Reporter. Как утверждает актриса, ее даже не хотели рассматривать на роль Элли Вудс в фильме "Блондинка в законе" (Legally Blonde). Продюсеры были убеждены, что Риз Уизерспун не удастся показать в кадре сексуальную девушку, которая случайно становится студенткой Гарварда. Поэтому уже на пробах в Голливуде Риз впервые почувствовала унижение.

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Мне позвонил мой менеджер и сказал: "Ты должна встретиться с директором студии, потому что он не примет тебя. Он считает, что ты действительно такая, как твой персонаж в "Выскочке" (Election), и что ты отталкиваешь". А потом меня попросили одеться для этой встречи сексуально,

– рассказала Риз Уизерспун.

Условие менеджера актриса таки выполнила. По словам Риз Уизерспун, тогда ей было всего 23, а шанс сыграть в фильмах и заработать денег выпадал нечасто. Поэтому звезде не приходилось долго размышлять над предложениями, ведь роль могли передать другой красавице.

Тебе 23 года, у тебя дома ребенок, тебе нужны деньги, и тебе говорят об этом люди, которые знают, что делают. Теперь интересно вспоминать обо всех тех вещах, которые нам тогда говорили. Сейчас я думаю, что, если бы моей дочке (20-летней Ави Филипп, – LifeStyle 24) сказали сделать это, она бы ответила: "Надеюсь, вы шутите",

– сказала Риз.

Интересно, что именно благодаря эффектной Уизерспун героиня фильма "Блондинка в законе" понравилась зрителям, а сама кинолента получила бешеную популярность в прокате и многочисленные премии. Впоследствии фильм решили продлить еще на одну часть, пригласив на съемки актрису. Сейчас в Голливуде продолжается создание третьей "Блондинки в законе", где киноманы смогут увидеть Риз Уизерспун.

Оскароносная актриса убеждает: она не жалеет, что попала в такую непростую ситуацию в начале своей карьеры, ведь это вдохновило ее на борьбу против сексуального насилия и унижения женщин в Голливуде. Риз Уизерспун публично поддерживает движение #MeToo и публично выступает за защиту прав людей.

"Я не хочу покидать шоу-бизнес в таком виде, в каком я в него попала", – добавила она.



Риз Уизерспун дала интервью журналистам / The Hollywood Reporter.