"Меня зовут Долемайт": в сети появился первый трейлер комедийного фильма с Эдди Мерфи – видео

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Эдди Мерфи в фильме "Меня зовут Долемайт"
Эдди Мерфи в фильме "Меня зовут Долемайт" / IMDb

Комедийная драма "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name) с любимым актером 80-х и современности Эдди Мерфи вскоре выйдет на большой экран во всех кинотеатрах мира. Об этом свидетельствует первый опубликованный трейлер фильма.

Представители стримингового сервиса Netflix опубликовали видеоролик на своем YouTube-канале.

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Трейлер к фильму "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name) собрал более полумиллиона просмотров меньше, чем за сутки. Стоит добавить, что лента от Netflix посвящена легендарному Руди Рэй Муру. Он – известный комик, музыкант, актер и продюсер. А также знаменит своей ролью в фильме "Долемайт" 1975 года, в котором он сыграл главного персонажа. Кроме того, он написал саундтреки к фильму и большую часть бюджета выделил из своего кармана.

Так, американскую знаменитость в новом фильме "Меня зовут Долемайт", режиссером которого выступил Крейг Брюэр, сыграет 58-летний Эдди Мерфи. Он покажет историю жизни легенды 1970-х годов и карьерный рост Руди Рэй Мура во всех отраслях. Премьера картины в Украине запланирована на осень 2019 года.

Смотреть трейлер фильма "Меня зовут Долемайт": видео

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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