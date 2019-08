"Меня зовут Долемайт": в сети появился первый трейлер комедийного фильма с Эдди Мерфи – видео

Комедийная драма "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name) с любимым актером 80-х и современности Эдди Мерфи вскоре выйдет на большой экран во всех кинотеатрах мира. Об этом свидетельствует первый опубликованный трейлер фильма.

Представители стримингового сервиса Netflix опубликовали видеоролик на своем YouTube-канале. Трейлер к фильму "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name) собрал более полумиллиона просмотров меньше, чем за сутки. Стоит добавить, что лента от Netflix посвящена легендарному Руди Рэй Муру. Он – известный комик, музыкант, актер и продюсер. А также знаменит своей ролью в фильме "Долемайт" 1975 года, в котором он сыграл главного персонажа. Кроме того, он написал саундтреки к фильму и большую часть бюджета выделил из своего кармана. Так, американскую знаменитость в новом фильме "Меня зовут Долемайт", режиссером которого выступил Крейг Брюэр, сыграет 58-летний Эдди Мерфи. Он покажет историю жизни легенды 1970-х годов и карьерный рост Руди Рэй Мура во всех отраслях. Премьера картины в Украине запланирована на осень 2019 года. Смотреть трейлер фильма "Меня зовут Долемайт": видео