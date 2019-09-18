"Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте

Арнольд Шварцнеггер, Джеймс Кэмерон, Джеки Чан - эти культовые фигуры присоединились к созданию сенсационного документального фильма "Меняющие игру", который имеет целью развенчать десятилетиями насаженные мифы о питании и профессиональном спорте.

Лента рассказывает истории самых быстрых и сильнейших спортсменов современности, которые выбрали для себя вегетарианство или веганство, и показывают, как после этого изменились их достижения.

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Продюсер фильма Джеймс Вилкс – один из самых известных тренеров американских спецназовцев и победитель The Ultimate Fighter – спортивного реалити-шоу, которое специализируется на смешанных единоборствах.



Джеймс Вилкс тренирует американских спецназовцев

Он рассказывает собственную историю, как после травмы не мог тренировать и тренироваться на протяжении более чем полгода и именно тогда взялся исследовать тему питания и восстановления человеческого организма. Тогда Вилкс узнал, что римские гладиаторы были исключительно вегетарианцами.

Как прирожденные профессиональные бойцы могли быть настолько сильными, если ели только растения?

– удивляется он.

Вилкс знакомит зрителей с элитными спортсменами и учеными, которые разрушают распространенные мифы о том, что профессиональные атлеты должны есть мясо.



Хемилтон, Шварцнеггер, Кемерон и Джокович отказались от продуктов животного происхождения

Наоборот, на примере таких величин современного спорта, как Льюис Хэмилтон, Новак Джокович, Скотт Джурек, Морган Митчелл авторы фильма пытаются показать, как веганство и соблюдение растительной диеты кардинально влияет на физическое состояние и профессиональные достижения.

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"Когда я перешел на растительное питание, я побил два американских рекорда. Почему я не узнал об этом раньше?" - рассказывает в трейлере олимпийский тяжелоатлет Кендрик Фаррис.



Кендрик Фаррис – олимпийский тяжелоатлет, который не употребляет мяса

Это маркетинг, который не имел ничего общего с реальностью,

- признался Арнольд Шварцнеггер о своей истории с употреблением мяса.

Трудно поверить, что один из сильнейших мужчин планеты Патрик Бабумян – веган.

"Кое-кто спрашивает меня: "Как ты можешь быть таким сильным, как бык, без мяса?"Я отвечаю:" вы видели когда-нибудь быка, который ел бы мясо?"" – шутит Бабумян.



Патрик Бабумян – один из сильнейших людей планеты

Создатели фильма предлагают бонусы зрителям, которых интересует тема здорового питания и спорта.

На сайте gamechangersmovie.com можно найти рецепты полезной и питательной растительной пищи, больше узнать об истории спортсменов-веганов и plant-based люди могут повлиять на экологическую ситуацию на Земле.

На вопрос, что каждый маленький человек может сделать, чтобы уменьшить негативное влияние на планету, Арнольд Шварцнеггер уверенно отвечает – уменьшить потребление мяса.

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В Украине документальный фильм "Меняющие игру" в прокате с 16 сентября в выбранных кинотеатрах.