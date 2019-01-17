Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Второй Сочельник – это вечер 18 января в канун Крещения. По традиции, вечером семья садится за стол, который накрывают только постными блюдами. Что же можно приготовить на Второй Сочельник, кроме традиционных блюд, и как сделать кутью вкуснее – далее в материале.
Первая ассоциация с постной едой – пресная и безвкусная. Но это в корне неверно! От отсутствия мяса еда не станет пресной, чаще всего такие блюда в разы будут вкуснее привычных котлет или отбивных. Чтобы сделать постную еду вкуснее, нужно всего лишь разнообразить сочетания продуктов.
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Один из самых известных украинских поваров и основатель гастромастерской Confiture Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные и интересные постные блюда, которые идеально подойдут не только для рождественских праздников, но и пригодятся во время любого поста.
12 блюд в этот вечер готовить уже не обязательно, но в некоторых регионах нашей страны такая традиция все же сохранилась. По словам Клопотенко, меню на Второй Сочельник должно состоять из блюд и продуктов, которые всем знакомы. Например, обычная гречка может стать еще вкуснее и пикантней, если ее отварить в свекольном соке и добавить к ней совсем немного соленых огурцов. Такой салат точно удивит современным подходом и, конечно же, простотой.
Рецепт постного салата на Второй Сочельник с гречкой
Ингредиенты:
250 г гречки
200 мл свекольного сока
100 г соленых огурцов
1 ст. л. семян тыквы
2 ст. л. подсолнечного масла
листья петрушки
соль, перец по вкусу
Постный салат на Второй Сочельник с гречкой
1. Выдавите сок из свеклы (можете сначала мелко натереть свеклу и через сито отжать сок). Промойте гречку и залейте ее свекольным соком. Оставьте крупу набухать на 4-6 часов. Или же гречку можно просто отварить в соке.
2. В большой миске смешайте готовую гречку, нарезанные соленые огурцы, тонкие кружочки перца чили и тыквенные семечки. Для соуса перебейте листья петрушки с солью и подсолнечным маслом до однородности. При подаче заправьте салат соусом.
Еще одно простое, но в то же время интересное блюдо для постного стола от Евгения Клопотенко – салат с овощей и ягодами. В зимний период используйте замороженные ягоды, а вот летом обязательно попробуйте его со свежими. А вот главный ингредиент здесь – обычная свекла, которая при запекании становиться очень ароматной. Добавьте кислинку от вишни, соленую фету и пряных трав – и такой салат точно украсит любое постное меню.
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Рецепт постного салат на Второй Сочельник со свеклой и вишней
Ингредиенты:
200 г свеклы
100 г замороженной вишни
100 г руколы
150 г феты
1 ст. л. оливкового масла
30 г грецких орехов
30 г сахара
1 палочка корицы
по вкусу соль и перец
Постный салат на Второй Сочельник со свеклой и вишней
1. Свеклу запеките, а вишню разморозьте при комнатной температуре. В небольшую кастрюльку выложите вишню, добавьте сахар, палочку корицы и чуть воды (она должна покрыть ягоды). Варите 5 минут на среднем огне, потом достаньте из сиропа вишню.
2. В большой миске смешайте вишню, нарезанную свеклу и фету. Заправьте салат оливковым маслом.
Самое главное блюдо на Второй Сочельник – это кутья, без которой в этот день не обойдется ни один стол. На Второй Сочельник кутью называют еще Голодной, так как ее готовят из крупы и меда, но по желанию туда можно добавить и другие ингредиенты.
Чтобы сделать кутью вкуснее, ее можно готовить из пророщенной пшеницы, так она становится более сочной. Ее даже можно готовить из обычной перловки. Клопотенко советует замочить перловку в воде, чтобы сохранить упругость, а в качестве пикантной нотки использовать сушеную клюкву, которая дает приятную кислинку.
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Рецепт кутьи на Сочельник из перловки
Ингредиенты:
250-300 г перловой крупы
50 г сушеной клюквы
сок половины лимона
50 г мака
30 г изюма
50 г грецких орехов
1 ст. л. меда
Кутья на Второй Сочельник из перловки
1. Перловую крупу замочите на ночь или отварите. Мак залейте кипятком на 30 минут, а потом хорошо перетрите его (можно использовать блендер).
2. В готовую перловку добавьте мед, изюм, мак, клюкву, орехи, сок лимона и хорошо перемешайте. Перед подачей дайте кутье настоятся минимум 20 минут.
Традиционным напитком на Второй Сочельник является узвар.
Несмотря на то, что узвар всегда получается достаточно насыщенным, в нем мне всегда не хватало вкуса. И я нашел выход из этой ситуации! Всего парочка веточек розмарина сможет придать вашему узвару незабываемый хвойный привкус,
– говорит Клопотенко.
Шеф-повар обещает, что после этого рецепта вы полюбите узвар еще больше!
Рецепт узвара на Второй Сочельник с розмарином
Ингредиенты (на 3 литра):
500 г сухофруктов (яблоки, груши, сливы)
2-3 ст.л. сахара
4 веточки розмарина
Узвар на Второй Сочельник с розмарином
1. Сухофрукты промойте холодной водой, переложите в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и добавьте сахар (если вы любите более сладкий напиток, то можете его добавить чуть больше).
2. После того, как сухофрукты проваряться, снимите с огня, добавьте веточки розмарина, закройте крышкой и дайте напитку настояться.
Поскольку все блюда в этот вечер должны быть постными, то чаще всего десерты уже и не готовят. Клопотенко советует приготовить британский рождественский пирог и съесть его на следующий день. Самое большое преимущество такого десерта – экономия времени, вы его вы приготовите всего за 20 минут, и еще около часа он будет запекаться. Готовить такой пирог можно всю зиму!
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Рецепт Рождественского пирога
Ингредиенты:
250 г сухофруктов (курага, инжир, изюм)
100 г сахара
100 г сливочного масла
100 г белых сухарей
50-100 г грецких орехов
50 г муки
2-3 яйца
1 яблоко
1 апельсин
1-2 ст. л. коньяка
1 ч. л. молотой корицы
1 ст. л. меда
Рождественский пирог
1 Сухофрукты помойте и залейте кипятком. После того, как они распарились, достаньте их с воды, смешайте с коньяком, цедрой и соком лимона, корицей и оставьте на 10 минут.
2. Яйца взбейте с сахаром и медом. Масло растопите и остудите, перемешайте с яичной массой. Добавьте туда же орехи, сухофрукты и тертое яблоко, смешайте. Потом добавьте муку, сухари и опять перемешайте. Выложите массу в форму для запекания и поставьте ее на водяную баню (в глубокий противень с водой). Выпекайте 60-80 в предварительно разогретой духовке.
Больше рецептов от Евгения Клопотенко можно найти на сайте Klopotenko.com.
3. Готовый пудинг остудите, поставьте в холодильник хотя бы на пару часов, а еще лучше на ночь. Подавайте посыпав сахарной пудрой.
И самое главное – такие праздники в первую очередь не про еду. Проведите эти несколько дней со своими близкими и не тратьте ВСЕ свое драгоценное время на кухню!
– говорит шеф-повар.
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