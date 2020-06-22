Голливудская актриса Мерил Стрип празднует день рождения. 22 июня знаменитой блондинке исполнился 71 год. За время своей карьеры талантливая американка неоднократно претендовала на премию Оскар и трижды завоевывала престижную статуэтку. Как это было и какие фильмы с Мерил Стрип оценили и зрители, и критики – узнавайте в подборке 24 канала.

Мерил Стрип – одна из лучших актрис современности. Десятки проектов, непревзойденные перевоплощения, безупречная игра как в драмах, так и в комедиях – так характеризуют Мерил Стрип влиятельные критики. И не меньший восторг звездная именинница вызывает у киноманов, убежден 24 канал.

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Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор с удовольствием играет в фильмах, которые сразу же становятся популярными в мире. В день рождения кинодивы предлагаем посмотреть 6 фильмов с Мерил Стрип, которые претендовали на Оскар или же принесли ей желаемую статуэтку. Все проекты получили положительные отзывы и от зрителей, поэтому точно достойны вашего внимания.

"Железная леди"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,4

Актеры: Мэрил Стрип, Джим Бродбент, Энтони Хэд, Ричард Э. Грант, Иэн Глен

Фильм рассказывает о политической карьере премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Лента охватила события 1982 года, когда "железная леди" должна была принимать решения, которые будут правильными для страны, которые тем не менее не одобряла общественность. Непростой период работы Маргарет Тэтчер пришелся на разгар Фолклендской войны с Аргентиной, поэтому чуть ли не ежедневно политику нужно было соревноваться за свою репутацию и авторитет.

Интересно, что именно эта кинолента вызвала немало обсуждений. Хейтеры осуждали авторов фильма, которые сняли "Железную леди", когда знаменитая британка еще была жива. Не в восторге от этого была и сама Маргарет Тэтчер. Однако непревзойденную игру Мерил Стрип и ее удивительное перевоплощение вызвало восторг даже у хейтеров.

Смотрите трейлер к фильму "Железная леди": видео

"Крамер против Крамера"

Год выхода – 1979

Рейтинг IMDb – 7,8

Актеры: Дастин Хоффман, Мэрил Стрип, Джейн Александер, Джастин Генри

Лента "Крамер против Крамера" также принесла Мерил Стрип Оскар. В фильме она сыграла Джоанн – жену карьериста Теда Крамера. Она решила подать на развод и показать мужу, насколько сложным была ее жизнь с ним. Джоанн оставляет Теду сына и все домашние обязанности. Но если сначала карьерист сходил с ума из десятков дел по дому, то впоследствии начал получать от этого удовольствие. Поэтому когда Джоанн возвращается за сыном, ее бывший возлюбленный хочет сделать все, чтобы потомок жил с ним. Героев ждет ожесточенная борьба, с которой Мерил Стрип справилась безупречно.

Смотрите отрывок фильма "Крамер против Крамера": видео

"Дьявол носит Прада"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 6,9

Актеры: Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант, Эдриен Гренье, Трейси Томс

Кинолента "Дьявол носит Прада" стала одной из любимых для тысяч киноманов. По сюжету, выпускница колледжа Энди Сакс получает должность помощницы редактора известного модного журнала Миранды Пристли. Это отличный шанс для девушки построить карьеру, ведь всем известно, насколько бизнесвумен требовательна к своим помощницам. И девушка не знает, насколько работа способна повлиять на ее жизнь.

Смотрите трейлер к фильму "Дьявол носит Прада": видео

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"Секретное досье"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,8

Актеры: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк, Трейси Леттс, Брюс Гринвуд

Не менее сильную женщину Мерил Стрип сыграла в фильме "Секретное досье". Кинолента, получившая многочисленные награды и была в номинациях Оскара, рассказывает реальную историю о журналистах. В прессу попадают секретные документы, касающиеся войны во Вьетнаме. Эти данные не должны появиться в медиа, поэтому в две самые влиятельные газеты поступают угрозы о заключении и разрушении карьеры. И руководители газет, которые ранее были конкурентами, объединяются в стремлении донести правду о роли США на фронте. Двигателем в этом процессе была первая женщина-издатель Кэтрин Грэм, которую сыграла Мэрил Стрип.

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"Флоренс"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 6,8

Актеры: Мэрил Стрип, Хью Грант, Саймон Гелбер

В этой ленте Мерил Стрип сыграла оперную певицу Флоренс Фостер Дженкинс. Женщина была родом из состоятельной семьи, поэтому смогла выделить огромные средства, чтобы стать звездой. В то же время Флоренс не имела вокального таланта и охотно демонстрировала своенравный характер, когда ей об этом намекали.

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"Джули и Джулия"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,0

Актеры: Нора Эфрон, Лоуренс Марк, Эрик Стил, Эми Робинсон

Писательница начинающий Джули Повелл работает оператором в центре помощи пострадавшим от теракта. Чтобы быть ближе к работе, она с мужем переезжает на новую квартиру, захватывая с собой книгу рецептов от Джулии Чайлд. Главная героиня решает повторить все кулинарные советы талантливой женщины и показать их в своем блоге. Однако фильм не только расскажет о захвате Джули, но и непростой судьбе писательницы Дужулии Чайлд и ее мужа-дипломата во Франции.

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