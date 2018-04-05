Мерил Стрип впервые станет бабушкой: интересные детали

69-летняя звезда "Мамма Миа" и "Дьявол носит Prada", мать троих дочерей наконец дождалась пополнения в семье. Ее старшая дочь подарит ей статус бабушки.

О беременности старшей дочери Мерил Стрип Мами Гуммер сообщает USA Today. 35-летняя Мами, которая находилась в браке с Бенджамином Уокером с 2011 по 2013 годы, наконец подарит матери внука или внучку.

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Мерил Стрип и ее старшая дочь Мами Гуммер / Instagram / @merylstreepgallery

Сейчас дочь известной оскароносной актрисы помолвлена с 36-летним продюсером и сценаристом индийского происхождения Мехаром Сетхи. О поле ребенка и приблизительной дате рождения отпрыска пока неизвестно. Хотя в реальной жизни Мэрил Стрип впервые станет бабушкой, на съемочной площадке у нее уже был такой опыт. Она играла заботливую и любящую свекровь и бабушку во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь". Она опекала маленьких сыновей Селесты, которую сыграла Николь Кидман.