Met Gala 2019: самые провальные образы на красной дорожке

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Кэти Перри в костюме бургера
Кэти Перри в костюме бургера / Instagram / @celebs_in_touch

Вчера, 6 мая, в Нью-Йорке отгремело одно из лучших советских событий – бал Института костюма музея Метрополитен. На модное мероприятие Met Gala собрались лучшие знаменитости мира, которые продемонстрировали не только роскошные наряды с безупречным чувством вкуса, но и получившие шквал критики в социальных сетях.

Модный аналог Оскара открыл свою красную дорожку около 19:00, куда начали прибывать первые звезды Голливуда, музыкальной и модной индустрий. Одинокие или в присутствии своих половинок они продемонстрировали разнообразные наряды. Ранее мы сделали подборку самых роскошных нарядов, а теперь предлагаем взглянуть на платья, которые, по мнению редакции LifeStyle 24 вызвали наименьший восторг у поклонников.

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Серена Уильямс

 

Кэти Перри

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamalouki (@jamaloukimag)

 

Лили Коллинз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lily Collins (@lilyjcollins)

 

Приянка Чопра

 

Лена Данэм и Джемима Керк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lena Dunham (@lenadunham)

 

Кэрри Вашингтон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Amová (@amova_by_moya)

 

Awkwafina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений AWKWAFINA (@awkwafina)

 

Люпита Нионго

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

 

Хейли Стайнфелд

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Viktor&Rolf (@viktorandrolf)

 

Эмили Блант

 

 

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Теги: Мода LifeStyle Met Gala Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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