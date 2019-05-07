Met Gala 2019: самые провальные образы на красной дорожке

Вчера, 6 мая, в Нью-Йорке отгремело одно из лучших советских событий – бал Института костюма музея Метрополитен. На модное мероприятие Met Gala собрались лучшие знаменитости мира, которые продемонстрировали не только роскошные наряды с безупречным чувством вкуса, но и получившие шквал критики в социальных сетях.