Met Gala 2019: самые провальные образы на красной дорожке
Вчера, 6 мая, в Нью-Йорке отгремело одно из лучших советских событий – бал Института костюма музея Метрополитен. На модное мероприятие Met Gala собрались лучшие знаменитости мира, которые продемонстрировали не только роскошные наряды с безупречным чувством вкуса, но и получившие шквал критики в социальных сетях.
Модный аналог Оскара открыл свою красную дорожку около 19:00, куда начали прибывать первые звезды Голливуда, музыкальной и модной индустрий. Одинокие или в присутствии своих половинок они продемонстрировали разнообразные наряды. Ранее мы сделали подборку самых роскошных нарядов, а теперь предлагаем взглянуть на платья, которые, по мнению редакции LifeStyle 24 вызвали наименьший восторг у поклонников.
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Серена Уильямс
Кэти Перри
Лили Коллинз
Приянка Чопра
Лена Данэм и Джемима Керк
Кэрри Вашингтон
Awkwafina
Люпита Нионго
Хейли Стайнфелд
Эмили Блант