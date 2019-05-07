Met Gala-2019: самые роскошные наряды с красной дорожки

Нью-Йорк превратился в Мекку для голливудских звезд, ведь в городе происходит одно из самых грандиозных событий – ежегодный бал Met Gala-2019. На красной дорожке засияли знаменитые модели, которые являются "ангелами" Victoria's Secret, актеры и музыканты. Какие роскошные наряды продемонстрировали американские звезды – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

Еще осенью 2018 организаторы Met Gala-2019 объявили тему вечеринки – Camp: Notes on Fashion, или просто кемп. Такое интригующее название знаменитости должны были отразить в своих образах для красной дорожки, показав искусственность, иронию, ностальгию и экстравагантность. Поэтому даже журналисты и модные критики не могли прогнозировать, какими будут наряды.

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Креативные звезды и их стилисты сумели поразить всех появлением на Met Gala-2019. Что из этого получилось – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Самые роскошные образы Met Gala-2019

Леди Гага превратила свой выход в шоу. Сначала она появилась в розовой накидке, затем в черные пышном платье и розовом, после чего и вовсе осталась позировать перед камерами в микрошортах и нижнем белье.

Рози Хантингтон-Уайтли

Ирина Шейк

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Хейли Болдуин

Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер

Сирша Ронан

Ким Кардашян

Эмма Стоун и Николя Гескьер

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Селін Діон

Наоми Кэмпбелл

Джемма Чан