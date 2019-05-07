Met Gala-2019: самые роскошные наряды с красной дорожки
Нью-Йорк превратился в Мекку для голливудских звезд, ведь в городе происходит одно из самых грандиозных событий – ежегодный бал Met Gala-2019. На красной дорожке засияли знаменитые модели, которые являются "ангелами" Victoria's Secret, актеры и музыканты. Какие роскошные наряды продемонстрировали американские звезды – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.
Еще осенью 2018 организаторы Met Gala-2019 объявили тему вечеринки – Camp: Notes on Fashion, или просто кемп. Такое интригующее название знаменитости должны были отразить в своих образах для красной дорожки, показав искусственность, иронию, ностальгию и экстравагантность. Поэтому даже журналисты и модные критики не могли прогнозировать, какими будут наряды.
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Креативные звезды и их стилисты сумели поразить всех появлением на Met Gala-2019. Что из этого получилось – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.
Самые роскошные образы Met Gala-2019
Леди Гага превратила свой выход в шоу. Сначала она появилась в розовой накидке, затем в черные пышном платье и розовом, после чего и вовсе осталась позировать перед камерами в микрошортах и нижнем белье.
Рози Хантингтон-Уайтли
Ирина Шейк
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Хейли Болдуин
Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер
Сирша Ронан
Ким Кардашян
Эмма Стоун и Николя Гескьер
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Селін Діон
Наоми Кэмпбелл
Джемма Чан