Met Gala-2019: самые роскошные наряды с красной дорожки

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Met Gala 2019 - фото с красной дорожки бала Met Gala

Нью-Йорк превратился в Мекку для голливудских звезд, ведь в городе происходит одно из самых грандиозных событий – ежегодный бал Met Gala-2019. На красной дорожке засияли знаменитые модели, которые являются "ангелами" Victoria's Secret, актеры и музыканты. Какие роскошные наряды продемонстрировали американские звезды – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

Еще осенью 2018 организаторы Met Gala-2019 объявили тему вечеринки – Camp: Notes on Fashion, или просто кемп. Такое интригующее название знаменитости должны были отразить в своих образах для красной дорожки, показав искусственность, иронию, ностальгию и экстравагантность. Поэтому даже журналисты и модные критики не могли прогнозировать, какими будут наряды.

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Креативные звезды и их стилисты сумели поразить всех появлением на Met Gala-2019. Что из этого получилось – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Самые роскошные образы Met Gala-2019

Леди Гага превратила свой выход в шоу. Сначала она появилась в розовой накидке, затем в черные пышном платье и розовом, после чего и вовсе осталась позировать перед камерами в микрошортах и нижнем белье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Рози Хантингтон-Уайтли

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Ирина Шейк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Хейли Болдуин

Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Сирша Ронан

Ким Кардашян 

Эмма Стоун и Николя Гескьер

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Селін Діон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion)

Наоми Кэмпбелл

Джемма Чан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gemma Chan (@gemma_chan)

 

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Теги: Мода Стиль и мода Новости LifeStyle Met Gala LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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