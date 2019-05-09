Met Gala 2019: стало известно, какой дизайнер создал больше нарядов для модного события

Наконец, когда наряды знаменитостей, в которых сверкали на розовом тротуаре Met Gala 2019, обсуждены, можно прокомментировать работу дизайнеров и модельеров. Ведь они готовились к этому событию не меньше звезд шоу-бизнеса. Более того, они создавали так называемый антураж и задавали тон этому празднику – творили над нарядами знаменитостей.

Несколько дней назад в Нью-Йорке состоялось громкое модное событие, на которое мечтают попасть все модницы мира. А звезды, которые получили желаемое приглашение на Met Gala 2019, готовились к выходу на розовый коврик в течение нескольких месяцев. На светском мероприятии знаменитости засветились в платьях от Versace, Gucci, Moschino, Michael Kors и других.

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Поэтому, какому дизайнеру пришлось больше работать перед балом Института костюма музея Метрополитен – читайте дальше.

Триумфатором рейтинге снова оказался бренд Gucci.

В платьях и костюмах от этой марки на Met Gala 2019 насчитали 25 мужчин и женщин. Дизайнеру и художественному директору модного дома Алессандру Микеле пришлось изрядно потрудиться перед проведением модного события. Поэтому он получил заслуженное первое место.

Сразу после него в рейтинге расположился бренд Salvatore Ferragamo, которому отдало предпочтение 14 человек, а на третьем месте Moschino. В наряде от дизайнера Brandon Maxwell пришла только одна Леди Гага, однако ее выход стал едва ли не самым эффектным среди всех остальных.