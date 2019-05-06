В предвкушении Met Gala: что известно о самом известном бале Голливуда 2019 года

Одно из самых известных событий в индустрии мировой моды – Met Gala 2019 – прогремит уже сегодня, 6 мая. Роскошный аналог премии Оскар, но только в фэшн-мире, традиционно состоится в Музее Метрополитен в Нью-Йорке, США. Все, что стоит знать о нынешнем событии – читайте в нашем материале.

От даты к теме и мельчайшим деталям бала Института костюма музея Метрополитен вы можете узнать только за несколько часов до события. Наиболее интересными деталями Met Gala 2019 поделились в Vogue.

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Что такое Met Gala?

Фэшн-событие мирового масштаба имеет несколько красноречивых значений. В частности, это гала-концерт Института костюма в нью-йоркском Музее искусств Метрополитен. Впервые балл Met Gala был проведен в 1948 году благодаря Элинор Ламберт, которую считали "крестной мамой" американской моды. Она была одной из центральных фигур в фэшн-среде Нью-Йорка в свое время.

Следовательно, ежегодно в первый понедельник мая торжественное событие Met Gala объединяет самых известных лиц модной, музыкальной и кинематографической индустрий, чтобы провести сбор средств в поддержку фонда Института костюма Метрополитен-музея. В 2018 году сообщалось, что было собрано около 420 миллионов долларов.

Какая тема Met Gala-2019?

Звезды также не пропускают возможности продемонстрировать собственные образы на красной дорожке, которые соответствуют заявленной тематике балла. В 2019 году тема Met Gala – Camp: Notes on Fashion ("Кэмп: заметки о моде"). То есть, согласно заявленной теме все костюмы должны отражать эстетику Кемпа, которая характеризуется иронией, некоторой пошлостью, повышенной театральностью и приверженностью к плохому вкусу. Кемп особенно был популярен в 1960-е годы, часто освещали в своих фильмах такие режиссеры, как Джордж и Майк Кучар, Джек Смит, Энди Уорхол, Джон Уотерс ("Розовые фламинго", "Лак для волос", "Полиэстер").

Смотрите эпизод из фильма "Розовые фламинго":

В какое время начнется Met Gala?

Встреча звезд происходит в первый понедельник мая, в этом году – 6 мая. Открытие красной дорожки состоится в 19:00 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке по местному времени. В Украине первые фото и видео с события вы можете увидеть уже с 2:00 в ночь 7 мая.

Вечер начинается с "коктейльного" отдыха, в течение которого гости гуляют по красной дорожке и осматривают новую выставку, а потом садятся на ужин и смотрят вечерние представления. Журналисты и фанаты смогут увидеть Met Gala только на красной дорожке, ведь само мероприятие всегда проходит за закрытыми дверями, недоступным от камер.

Кто станет патроном события?

В этом году это будет 71-й по счету бал, который 24 год подряд организует главный редактор глянца Vogue Анна Винтур. Для каждого мероприятия она также выбирает для себя сопредседателей, которые становятся главными патронами события. В прошлом году ими стали Бейонсе, Тейлор Свифт, Кэти Перри, Амаль Клуни и Рианна. В 2019 году такая честь досталась певице Леди Гаге, модельеру Алессандро Микеле, певцу Гарри Стайлсу и теннисистке Серене Уильямс. Ожидается, что Леди Гага и Гарри Стайлс выполнят 2 музыкальных выступления.

Сколько стоит билет?

Спонсором нынешнего события станет бренд Gucci. В этом году событие Met Gala 2019 обошлась организаторам в 3,5 миллиона долларов. Поэтому, билеты на бал Института костюма музея Метрополитен стоят 30 тысяч долларов, а заказ столиков на "афтерпати" – 275 тысяч долларов. На событие могут попасть только те звезды, кто получил одобрение от Анны Винтур.

Кто посетит Met Gala 2019?

Подсчитано, что Met Gala 2019 года примет от 600 до 700 гостей – от звезд A-list до дизайнеров и спонсоров бала. 48% списка гостей в этом году составляют актеры. Известно, что среди них будут Люпита Нионго, Дженнифер Лопес, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Брэдли Купер и другие. 32% гостей составят представители модной индустрии. Среди них – Том Форд, Донателла Версаче, Миучча Прада, Пьерпаоли Пиччоли и Клэр Уэйт Келлер.

Что можно будет увидеть на выставке Met Gala?

В экспозиции будет представлено около 200 предметов изобразительного искусства и моды, в которых будет наблюдаться эволюция предметов с XVII века и до наших дней. Предварительный просмотр каталога Джонни Дюфорта показывает, что в стенах Met Gala звезды увидят тематические коллекции брендов Moschino весна/лето 2017 года, Gucci осень/зима 2016 и Off-White Pre-Fall 2018.