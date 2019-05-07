Met Gala по-украински: Маша Ефросинина показала курьезные фото

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина рассмешила сеть архивными снимками. Звезда предстала в курьезных костюмах, которые она примеряла в 2010 году для "украинского" Met Gala.

Пока мир восхищается роскошными кадрами с ежегодного бала Met Gala, который с размахом отгремел в нью-йоркском музее искусств Метрополитен, украинские звезды комментируют произошедшее. Так, Оля Полякова нашла эпатажный образ и обвинила Кэти Перри в плагиате. А вот Маша Ефросинина вспомнила, как когда-то пародировала Met Gala.

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На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала серию фото, на которых предстала в забавных костюмах. В частности, Маша Ефросинина перевоплотилась в пышнотелую красавицу в красном платье, лягушку, утку и танцовщицу в цирке. На одном из снимков она позировала перед камерой со своими коллегами – телеведущими Сергеем Притулой и Александром Педаном.

Вероятно, снимки звезда сделала во время съемок юмористической передачи “Сделай мне смешно". Именно там, в 2010 году, знаменитости делали отечественную версию фэшн-бала Met Gala.

Маша Єфросиніна в костюмі качки
Маша Ефросинина в костюме утки / Instagram / @mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна
Телеведущая Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Met Gala по-українськи
Met Gala по-украински / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з Сергієм Притулою та Олександром Педаном
Маша Ефросинина с Сергеем Притулой и Александром Педаном / Instagram / @mashaefrosinina

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Теги: Новости LifeStyle Курьезные новости LifeStyle Маша Ефросинина Met Gala
Источник: LifeStyle 24
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