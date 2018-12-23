Металлический блеск и глубокое декольте: Элизабет Хёрли поразила стильным нарядом

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Элизабет Хёрли
Элизабет Хёрли / Instagram / @elizabethhurley1

53-летняя британская актриса Элизабет Хёрли показала поклонникам в социальных сетях четыре стильных и соблазнительных образа, в которых можно встретить Рождество или Новый год 2019.

Новые снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

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Элизабет стала звездой социальных сетей, ведь в свои 53 года может легко похвастаться отличной фигурой и чувством стиля.

Для празднования Рождества Хёрли примерила черное платье с кружевом и пайетками с глубоким соблазнительным декольте. Легкая укладка и насыщенный макияж завершили образ актрисы.

Для последующих выходов британка начала больше экспериментировать с текстурой и цветами одежды. Так, интересным стало сочетание кожаных обтягивающих брюк и яркой блестящей майки.

 

 

 

 

Кто такая Элизабет Хёрли? Английская актриса, модель, продюсер, дизайнер одежды. Элизабет снялась в нескольких успешных картинах, но одной из наиболее удачных и известных ее работ остается роль привлекательного дьявола в фильме "Ослепленный желаниями" (2000).

Теги: LifeStyle Великобритания Стиль и мода Мода
Источник: 24 канал
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