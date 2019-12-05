Между нами ничего не было, – Джастин Тимберлейк публично извинился перед женой

На днях американский поп-музыкант, которому приписывали роман с коллегой по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт, развеял слухи. На личной странице в инстаграме звезда оправдался, что в тот вечер перебрал с алкоголем. Но не намерен покидать любимую жену и сына.

Лауреат шести премий Грэмми и двух Эмми стал одним из самых обсуждаемых знаменитостей в сети. Однако на этот раз поводом для разговоров стало не его творчество, а личная жизнь. Джастина Тимберлейка заподозрили в измене. Он провел вечер в компании коллеги по фильму "Палмер" Алишей Уэйнрайт.

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Видео, на котором певец держит актрису за руку, облетело сеть. Эти кадры поспешили опровергнуть представители звезд. Они убеждали, что на той вечеринке, организованной съемочной группой, Джастин и Алиша не оставались одни. И на самом деле все было иначе, чем это интерпретировали СМИ.

В течение двух недель не стихали слухи об измене Тимберлейка. Наконец сам певец решил опровергнуть все догадки. Он опубликовал в своем инстаграме сообщение, которое расставило все на свои места.

Я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и жалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел дать своему сыну. Я прошу прощения у моей прекрасной жены и семьи за то, что я поставил их в неудобную ситуацию,

– признался Джастин Тимберлейк.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк женаты уже семь лет и воспитывают четырехлетнего сына Сайласа. Их брак состоялся в 2012 году и является одним из самых прочных в Голливуде.