Международный день бухгалтера: история и традиции

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Международный день бухгалтера 2019 - традиции, история Дня бухгалтера 10 ноября
Международный день бухгалтера / Unsplash

Ежегодно 10 ноября отмечается профессиональный праздник бухгалтеров – Международный день бухгалтера (International Accounting Day). Добавим, что в Украине также празднуется День бухгалтера – 16 июля.

Международный день бухгалтера, история и традиции

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История. В мире начали праздновать День бухгалтера 10 ноября 1494 года благодаря венецианском математику Луке Пачоли, которого еще называют "отцом бухгалтерии". Так, в эпоху Средневековья, появилась специальность, которая до сих пор пользуется спросом во всех сферах экономики.

Этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций, сделано это было по рекомендации ЮНЕСКО.

Традиции. Часто бухгалтеры отмечают праздник со своими коллегами в отделе, а руководители вручают денежные премии, грамоты, дипломы и рассылают поздравления. Кроме того, бухгалтерам во многих компаниях дарят сувениры или блокноты с логотипом фирмы. Иногда работники организуют корпоративы.

День бухгалтера в Украине

В 2004 году второй президент Украины Леонид Кучма учредил этот праздник в честь бухгалтеров, которые внесли свой вклад в экономическое развитие Украины. Поэтому в нашей стране День бухгалтера празднуется 16 июля.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Новости культуры
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