Michael Kors купил Versace больше, чем за 2 миллиарда долларов и переименовал бренд: детали

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Донателла Версаче и модели на показе Versace Pre-Fall 2019
Донателла Версаче и модели на показе Versace Pre-Fall 2019 / Getty Images

Американская компания Майкл Корс Холдингс (Michael Kors Holdings Ltd) заявила о покупке марки Versace в сентябре 2018 года. В последний день предыдущего года они завершили приобретение итальянского бренда, учредителями которого являются Донателла и Джанни Версаче.

О завершении покупки марки Versace компанией Michael Kors Holdings Ltd сообщает иностранное издание Vogue. Итальянская марка, которая занималась производством нарядов класса люкс, ушла во владение организации за 2,12 миллиарда долларов.

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Завершающие этапы договора, после чего бренд Versace стал частью американской компании, произошли 31 декабря 2018 года. Впервые об этом мир заговорил в сентябре 2018 года. После громкого заявления главный дизайнер модного дома Донателла Версаче выпустила коллекцию Versace Pre-Fall 2019. В нарядах модельер сохранила дух итальянского бренда и гламур, который ценят модные поклонники.

Versace уже давно признан одним из ведущих в мире Домов моды класса люкс и является синонимом итальянского гламура и стиля,
– отметил Джон Айдол, генеральный директор Michael Kors Holdings.

Также в сообщении отмечалось, что Донателла останется главой модного бренда. После того, как Michael Kors Holdings Ltd официально стал владельцем марки Versace, ее переименовали в Capri Holdings Limited. Такое название стало в действующим 2 января 2019 года.

Донателлі Верчасе
Донателла Версаче на показе Versace в декабре 2018 / Getty Images

Теги: LifeStyle Новости США Мода
Источник: Lifestyle
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