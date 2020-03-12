МИД призывает украинцев воздержаться от зарубежных туристических путешествий

Сегодня, 12 марта, состоялся брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который призван проинформировать украинцев о мерах предотвращения распространения коронавируса. Так, правительство страны рекомендует гражданам отказаться от поездок за границу.

Вчера, 11 марта, Кабинет министров Украины объявил о введении мер, чтобы избежать распространения эпидемии коронавируса. Общенациональный карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

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С сегодняшнего дня все учебные заведения и места большого скопления людей прекращают свою работу на следующие три недели. Кроме того, экстренно отменят все массовые мероприятия и авиасообщение со странами, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Министр иностранных дел Украины призвал соотечественников отказаться от поездок за границу в ближайшее время. Он заверил, что в случае заражения всем больным будет оказана надлежащая помощь, однако настойчиво рекомендует украинцам не ставить свое здоровье под сомнение.

Ситуация каждый день развивается динамично. Каждая страна принимает свои меры, которые с каждым днем становятся все жестче... Министерство иностранных дел призывает воздержаться от туристических поездок в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений – Египет, Таиланд. Уважаемые украинцы, мы сделаем все, чтобы защитить вас и помочь вам, но просим воздержаться от решений, которые вас самих ставят под угрозу,

– отметил Дмитрий Кулеба.

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