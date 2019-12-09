Мидии в помидорной сальсе: рецепт приготовления итальянского блюда

Знали ли вы, что одним из любимых блюд горячих итальянцев являются мидии в помидорной сальсе? Если нет, то обратите внимание на нужные ингредиенты, приобретите их в магазине и наслаждайтесь процессом приготовления ужина вместе с нами!

Перед началом приготовления вкусного и ароматного блюда не забудьте предварительно промыть мидии. После этого легко уберите с них влагу бумажным полотенцем и начинайте готовить их согласно рецепту. Стоит добавить, что такие морепродукты являются обязательными в рационе питания, так как содержат в себе необходимые для здоровья элементы. К теме! Узнайте, как приготовить стейк лосося с брокколи и морковью на сковороде Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе: Ингредиенты: Мидии – 250 г;

Хлеб – 2 куска;

Томатный соус – 100 г;

Чеснок – 1 зубчик;

Острый перец – 1/4 штуки;

Помидоры – 2 штуки;

Петрушка;

Оливковое масло – 25 грамів;

Белое вино – 50 грамів;

Соль, перец.

Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе: Промываем мидии в глубокой кастрюле так, чтобы не повредить их.

Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе

Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе На дощечке мелко нарезаем чеснок, острый перец, петрушку и помидоры. Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе В сковороду наливаем оливковое масло и кладем чеснок. Впоследствии добавляем острый перец, петрушку, помидоры и томатную пасту. Обжариваем все 5 минут. Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе Добавляем на сковороду мидии и жарим на сильном огне около 3 минут. Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе Добавляем белое вино и даем ему испариться. После этого накрываем сковороду крышкой.



Делаем огонь слабее и пусть мидии доходят 10 минут или пока хорошо не откроются.



Между тем можем поджарить хлеб. На другой сковородке легко обжариваем 2 предварительно нарезанны кусочка хлеба с двух сторон.

Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе После обжарки натираем ломтики хлеба зубчиком чеснока и немного приправляем маслом. Грязные руки от продуктов вы всегда можете вытереть бумажными полотенцами.

Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе Финальная часть: выкладываем на тарелку мидии в соусе, рядом ставим гренки, блюдо поливаем маслом и посыпаем петрушкой. Готово! Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе Приятного аппетита!