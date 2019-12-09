Мидии в помидорной сальсе: рецепт приготовления итальянского блюда
Знали ли вы, что одним из любимых блюд горячих итальянцев являются мидии в помидорной сальсе? Если нет, то обратите внимание на нужные ингредиенты, приобретите их в магазине и наслаждайтесь процессом приготовления ужина вместе с нами!
Перед началом приготовления вкусного и ароматного блюда не забудьте предварительно промыть мидии. После этого легко уберите с них влагу бумажным полотенцем и начинайте готовить их согласно рецепту. Стоит добавить, что такие морепродукты являются обязательными в рационе питания, так как содержат в себе необходимые для здоровья элементы.
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Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе:
Ингредиенты:
Мидии – 250 г;
Хлеб – 2 куска;
Томатный соус – 100 г;
Чеснок – 1 зубчик;
Острый перец – 1/4 штуки;
Помидоры – 2 штуки;
Петрушка;
Оливковое масло – 25 грамів;
Белое вино – 50 грамів;
Соль, перец.
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе:
- Промываем мидии в глубокой кастрюле так, чтобы не повредить их.
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе
- На дощечке мелко нарезаем чеснок, острый перец, петрушку и помидоры.
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе
- В сковороду наливаем оливковое масло и кладем чеснок. Впоследствии добавляем острый перец, петрушку, помидоры и томатную пасту. Обжариваем все 5 минут.
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе
- Добавляем на сковороду мидии и жарим на сильном огне около 3 минут.
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе
- Добавляем белое вино и даем ему испариться. После этого накрываем сковороду крышкой.
- Делаем огонь слабее и пусть мидии доходят 10 минут или пока хорошо не откроются.
- Между тем можем поджарить хлеб. На другой сковородке легко обжариваем 2 предварительно нарезанны кусочка хлеба с двух сторон.
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе
- После обжарки натираем ломтики хлеба зубчиком чеснока и немного приправляем маслом. Грязные руки от продуктов вы всегда можете вытереть бумажными полотенцами.
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе
- Финальная часть: выкладываем на тарелку мидии в соусе, рядом ставим гренки, блюдо поливаем маслом и посыпаем петрушкой. Готово!
Рецепт приготовления мидий в помидорной сальсе
Приятного аппетита!