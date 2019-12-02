"Мидуэй": подробная двухчасовая лекция по истории

Роланд Эммерих, режиссер "Дня независимости" и "Послезавтра", снял кино о выдающейся битве в истории Соединенных Штатов.

Мидуэй имел решающее значение для хода Второй мировой в Тихом океане, и немалое – для тогдашних событий в Европе, на которую американцы не имели бы времени, если бы проиграли японцам.

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"Мидуэй": официальный кадр из фильма / IMDb

Если среднестатистический европеец хорошо знаком с событиями в Перл Харбор, знает о Хиросиме и Нагасаки, то подробности событий при Мидвее помнит гораздо меньше человек. Для остальных кино может сыграть роль учебника, поскольку Эммерих хорошо позаботился о соответствии его фильма фактам.

Как для художественной картины, события битвы воспроизведены очень точно. В этом и сила, и слабость "Мидуэя". Американцы знают свою историю лучше других жителей планеты, поэтому для них фильм превращается в уже знакомую и слишком долго лекцию. Критики жалуются на отсутствие глубины персонажей и малый интерес к жизням простых людей, которые почему-то говорят шаблонными фразами о труде, борьбе и преданности.

В скрупулезном воспроизведении событий Эммерих забывает о цельности своего сюжета. "Мидуэй" напоминает отрывки из памяти кого-то из участников битвы, сшитые монтажером в примерно хронологическом порядке. Персонажей много, но никого не хочется пропустить. Ибо все они были на самом деле, и творили историю, какой мы ее знаем сейчас. Несмотря на потери в динамике, Эммерих отдает должное всем действующим лицам. Но, к сожалению, не успевает дать зрителям больше, чем факты и несколько мотивационных фраз.



"Мидуэй": официальный кадр из фильма / IMDb

"Мидуэй" – как памятник солдатам и их смелости и жертве. В The Guardian просмотр фильма сравнили с 137-минутным осмотром статуи. И это не зовим справедливо, потому что сюжетная статика не помешала динамике спецэффектов, которые Эммерих по привычке потратил большую часть бюджета.

Изначально режиссер рассчитывал на бюджет размером 125 миллионов долларов. Но его последние фильмы обращались финансовым провалом и студии перестали доверять Эммериху свои деньги. Поэтому режиссер уменьшил аппетиты до 100 миллионов и нашел инвесторов, которые помогли его замыслу воплотиться в жизнь. Так, "Мидуэй" стал одним из самых дорогих независимых фильмов в истории кино.

Он далек от чувственности "Дюнкерка" и больше перекликается с "Перл Харбор" Майкла Бэя. Но нравится зрителям, особенно тем, кто не доучил момент с Мидуэем в истории Второй мировой войны. Рейтинг фильма на IMDb – 6,9. Это ощутимо выше оценки, которую "Мидуэй" дали критики. Хотя лента ничем не исключительная, "Мидуэй" – это хорошо рассказанная история, которая понравится зрителям с интересом к экранизаций военных действий.

"Мидуэй": смотрите трейлер фильма онлайн

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