После трагического ДТП российский актер Михаил Ефремов раскаивается за содеянное перед семьей погибшего водителя Сергея Захарова. Он готов нести наказание и признается, что готов даже усыновить детей водителя, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал интервью для "Эхо Москвы", которое появилось на ютуб-канале радиостанции. Он довольно часто общается с журналистами и делится подробностями дела и эмоциональным состоянием подсудимого. По его словам, актер до сих пор не отошел от трагического ДТП и всячески старается искупить вину перед семьей 57-летнего Сергея Захарова.

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Если ранее адвокат Михаила Ефремова предлагал финансовую помощь семье погибшего, которую расценили как подкуп, то сейчас он ни с кем договариваться не собирается. Однако сам подсудимый постоянно повторяет, что готов сесть в тюрьму и даже усыновить детей Захарова. Известно, что у него остался сын Александр.

Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить достойную жизнь,

– объявил Эльман Пашаев.

Адвокат отмечает, что в таком случае актеру будет морально легче. Поскольку семья Захарова отказалась от финансовой помощи, им выплатят компенсацию через суд, сумма которой составит около 1 миллиона рублей – более 380 тысяч гривен. Эльман Пашаев признался, что Ефремов был готов дать родственникам погибшего значительно больше.

Что известно о ДТП с Ефремовым?

Вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов на скорости выехал на внедорожнике на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице 9 июня.

С 9 июня Ефремов находится под домашним арестом, который продлится два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину актер полностью признал, заявив, что глубоко раскаивается и готов сесть за решетку.