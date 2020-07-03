Российский киноактер Михаил Ефремов, который в нетрезвом состоянии стал причиной ДТП в Москве, через месяц после аварии отказался признавать вину в смерти потерпевшего. Еще несколько недель назад мужчина в сети полностью признавал свою вину в содеянном.

В результате аварии 8 июня на Садовом кольце в Москве погиб курьер Сергей Захаров. После трагедии Ефремов записывал видео, где открещивался от событий и просил помочь семье погибшего. Впоследствии он даже попросил взять под опеку детей Захарова, чтобы обеспечить им будущее. В случае доказательства вины актера, ему грозит 12 лет заключения, сообщает 24 канал.

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Но 3 июля адвокат актера Эльман Пашаев телеканалу "Москва 24" сообщил, что Ефремов отказался признавать вину в ДТП.

Подробнее ничего объяснять не буду – это преждевременно, то есть это преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина,

– заявил адвокат.

На заявление Пашаева уже отреагировал адвокат погибшего в ДТП Сергея Захарова – Александр Добровинский. В телеграм-канале LIFE SHOT появился его комментарий.

"Насколько я понимаю из того, что было сказано господином Ефремовым, что виновата машина. Но я смотрел экспертизу, которая была сделана: экспертиза говорит, что автомобиль – в полном порядке. Остается второй вариант, Ефремов машиной не управлял, несмотря на все записи, которые я видел. Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила. В таком случае, эту коллизию может разрешить только суд. Вы знаете, это немного кощунство – говорить, что водитель автомобиля, из-за которого погиб Сергей, не виноват".

Что известно о ДТП с Ефремовым?

Во время аварии актер вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки продуктов, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице утром после трагического ДТП.

Медицинское обследование показало, что в крови Ефремова был алкоголь. Сейчас актеру избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа. Недавно в сети также появилась информация, что мужчина вроде бы пережил сердечный приступ.