Российский актер Михаил Ефремов, который 8 июня вызвал смертельное ДТП в Москве, признан вменяемым. Во время судебно-психиатрической экспертизы подсудимого осмотрели медики и установили его полную дееспособность.

Результаты экспертизы сообщает телеграм-канал Mash. Психолог, психиатр и невролог, которые осмотрели Михаила Ефремова, признали его вменяемым. При обследовании актер, который, по словам своих представителей, находится в глубокой депрессии, вел себя вполне вежливо и корректно.

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Сам Михаил Ефремов не стал отрицать наркотическую и алкогольную зависимости и добровольно признался в своих регулярных загулах. Однако подробности вечера накануне смертельного ДТП раскрывать не стал, ведь заверил, что почти ничего не помнит.

Судебно-психиатрическая экспертиза завершилась без глубокого стационарного обследования, ведь, как заверили медики, потребности в нем нет. Михаил Ефремов не имеет психических отклонений и за трагическое ДТП будет нести ответственность перед судом.

Что известно о ДТП с Ефремовым?

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в районе Смоленской площади на скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Сейчас Ефремов, который был задержан полицией на месте ДТП, находится под домашним арестом, который продлится два месяца. Семье погибшего он предлагал финансовую помощь, как "попытку искупить" свою вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.