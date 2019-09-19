Михайлово чудо: что можно и что не стоит делать в этот день

Михайлово чудо православные христиане празднуют 19 сентября 2019 года, которое называют чудом Архистратига Михаила. В украинском календаре это день, когда происходят настоящие чудеса и загадочные приключения, а вся семья собирается за общей молитвой к Архангелу Михаилу.

История праздника

Согласно Священным преданиям, очень давно неподалеку от античного города Иераполь существовал целебный источник. Рядом с ним христианин Архип построил храм в честь архангела Михаила в знак благодарности за исцеление его дочери водами источника от слепоты.

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Однако местным язычникам не понравился храм, и они хотели уничтожить его, объединив две горные реки, затопив потоком воды эту местность. Тогда Архипп начал молиться Михаилу, и архангел явился на землю. Он ударил мечом по горе, образовав в ней ущелье, и отведя воду от храма. Город, где произошло это чудо, стал называться Хоны (расселина, отверстие).

В Украине же Архангел Михаил является одним из самых почитаемых святых небесных покровителей. В народном воображении святой Михаил предстает славным воином-защитником, который кроме смелых поступков отводит души умерших на небо и взвешивает на весах их добрые и плохие поступки.



Праздник Архистратига Михаила: история и традиции

Чудо в празднике Архангела Михаила священники видят именно в спасении людей и самой церкви. По преданию, древние предки в этот день старались соблюдать пост, тяжело не работать, ведь святой Михаил в виде бедного старца ходит по земле и проверяет, как его почитают".

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Архангел Михаил также считается борцом против ереси и зла, сильным защитником веры. Поэтому в этот день надо “следить за языком”, делать добрые дела и молиться.

Михайлово чудо действительно считают большим и серьезным праздником. В этот день нужно забыть о тяжелой работе, ссорах и ежедневных хлопотах, а провести день стоит в молитвах и покое.

Михайлово чудо: что можно делать в праздник Архангела Михаила

– Во многих селах на этот праздник организовывают храмовые или престольные праздники и ходят друг к другу в гости.

– В этот день можно вместе с семьей поставить общую свечу за здравие и попросить у Архангела Михаила счастья и мира в семье, достатка и здоровья.



Архистратиг Михаил защищает верующих и совершает великие чудеса

– Также в праздник можно варить, выполнять мелкую работу по дому, пасти скот, у кого он имеется, и кормить его.

– Обязательно на Михайлово чудо нужно решить семейные дела и частные проблемы и забыть про все неурядицы и ссоры.

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Михайлово чудо: что нельзя делать в праздник Архангела Михаила

– Большим грехом считается на Михаила сеять, пахать и выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять тяжелую домашнюю работу, печь хлеб и пироги.

– Не желательно чрезмерно работать и переносить тяжелую работу на другого человека.

– Нельзя ссориться и вступать в конфликты с родственниками и коллегами.

Народные приметы:

– В этот день нежелательно мыть голову – можно “смыть ум”.

– Если утром в праздник на деревьях есть иней – ждите много снега зимой.

– Если листья с осины падает лицом “вверх” – зима будет холодной, а если наоборот – теплой.

– Тепло на Михайлов день – осень будет долгой.



День Святого Михаила нужно провести в молитвах и покое

– После праздника можно ожидать первые заморозки;

– Если на Михайлово Чудо листья на верхушке березы зеленого цвета, то это к ранней зиме;

– А если облака вечером имеют синий цвет – это к изменениям в погоде.