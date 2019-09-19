Михайлово чудо: поздравления с праздником в стихах и прозе

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19 сентября 2019 – Михайлово чудо 2019: поздравления с праздником в прозе и стихах
19 сентября - Михайлово чудо 2018: поздравления с праздником в прозе и стихах / Фото из открытых источников

Сегодня, 19 сентября, православные христиане празднуют Михайлово чудо, которое называют чудом Архистратига Михаила. В этот день верующие обмениваются поздравлениями и собирают всю семью для совместной молитвы.

Во многих населенных пунктах Украины праздник Михайлового чуда считают храмовым, поэтому заранее готовятся к этому дню. Журналисты LifeStyle 24 подобрали поздравления в стихах и прозе, которыми можно обменяться с родными и друзьями.

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Поздравления с Михайловым чудом в прозе

Спешим поздравить мужчин и мальчиков, обладателей благозвучного имени Михаил. Будьте здоровы и счастливы, любимы и талантливы во всем.

***

Поздравляю с праздником Михайлового чуда! Желаю, чтобы Архангел со своими помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты – и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди – любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости!

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С Днем Святого Михаила! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой. Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Радости, душевного тепла и искренности!

Поздравления с Михайловым чудом в стихах (на украинском языке)

Михайлів день прийшов до вас у дім,
Нехай мир, достаток буде в ньому,
Хай сонце світить вам з небес,
Чекайте ж у цей день чудес!

Бажаємо всіх благ і добра,
А в родинах – радості, тепла.
Нехай Бог вас береже,
Нехай свято щастя принесе!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде!

***

Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,
Бажанами, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними.

***

Хай Михаїл на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов‘ю!


Михайлово чудо: поздравления с праздником в стихах и прозе

В День Архангела Михаїла
Хай добро торжествує над злом,
І нехай кожен знайде в собі сили,
Як би життя не мотала, не била,
Запалювати свічки в серці своєму.
Хай уляжуться бурі і пристрасті,
Та від світла розсіється тінь,
І нехай захистить від напасті,
Осяваючи любов’ю і щастям,
Нас святий Михайло в цей день.

З Днем святого Михаїла вітаю
Хай прибуде з його силою благодать.
Хай Архангел нас береже, оберігає
І не дасть ні духом, ні душею впасти.
Хай сяють перед його іконою свічки,
А в серцях панує гармонія, спокій,
Та хай буде сила Світла нескінченна,
І веде дорогою щастя за собою.

***

День Михайлів весь народ
Весело справляє.
І погоду на всю зиму
Дружно передрікають.

Вам бажаю, щоб тепло
У вашому будинку було.
Як би завірюха не крутила,
Небо вас оберігало.

blog_ava
Михайлово чудо: что можно и что не стоит делать в этот день
сегодня
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Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции Религия Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 Канал
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