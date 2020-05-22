Михалок и группа Drezden показали инопланетян и параллельные миры: новый впечатляющий видеоклип

Популярный музыкант Сергей Михалок и его группа Drezden представили новый футуристический клип на песню "Давида олень".

Видео, которое появилось в ютубе, с первых секунд держит зрителей в напряжении. Кадр за кадром приходится решать головоломку из образов, где в параллельных мирах перемешаны инопланетяне и рисованные персонажи, а также идет отсылка к голливудским фильмам 1960-х годов.

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Drezden – "Давида олень": смотрите видеоклип

"Текст песни "Давида олень" по сути интеллектуальный пазл, коробка с миллионом образов. В нем нет классической сюжетной линии, к которой можно привязывать сценарий. У нас была полная творческая свобода – что может быть лучше?" – делится своим видением режиссер клипа Владимир Нефедов.

Финальная версия клипа, по его словам, появилась уже на съемочной площадке. Владимир Нефедов вспоминает, было до 10 различных сценариев.



Кадр из клипа "Давида олень" – отсылка к Стэнли Кубрику / Скриншот

Клип сняли в Лос-Анджелесе – буквально за два дня. Над реализацией проекта работала большая интернациональная команда: режиссер Владимир Нефедов, – белорус, а оператор Айдар Шарипов родом из Казани. Постпродакшеном занимался казахстанский колорист Эрлан Танаев, компьютерной графикой – белорусы Даниила Рыбкин и Алексей Стант. Аниматора также нашли в Минске: им стал Иван Гопиенко, а с монтажом помогал Егор Климович, который сейчас живет в США и работает на проектах Оливера Стоуна.



Живые и кукольные герои клипа "Давида олень" / Скриншот

Интересные факты о видеоклипе "Давида олень"

Для того, чтобы в кадре приблизиться к американскому кино 1960-х годов была использована оптика Panavision. Для работы с роботизированными костюмами был приглашен Роберт Дивайн, автор костюмов в технологии аниматроники, который работал над проектами "Бегущий по лезвию", "Вспомнить все", "Робокоп", "Без лица", "Армагеддон", "Стартрек" , "Марс атакует", "Терминатор", "Искусственный разум" и т.д. Это был неоценимый опыт: его мастерская настоящий музей истории кино 1950-1990-х годов. Куклы-родители являются точными копиями настоящих людей. Отец – Дик Смит, известный оскароносный гример Голливуда, учитель Роберта Дивайна. Роль матери исполнила актриса Наташа Хенстридж. Команда тщательно обрабатывала детали в видео. Например, на яйце в финале можно заметить символы лабиринтов. На языке некоторых индейских племен Америки они означают Мама и Дочь.



Мультипликация в клипе "Давида олень" / Скриншот

Что известно о группе Drezden?Drezden – сольный проект Сергея Михалка. Это эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни, переосмысление музыки "новой волны" и Neue Deutsche Welle через 40 лет. В коллекции группы два полноценных альбома "Drezden" (2018) и "Эдельвейс" (2019). Оба имели хорошие отзывы. Первые сольные концерты в Украине и Беларуси прошли с аншлагами.