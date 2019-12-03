Михалок и Drezden презентовали альбом и объявили даты первых концертов в Украине

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Сергей Михалок / Фото из открытых источников

3 декабря культовый музыкант Сергей Михалок и его новая группа Drezden презентовали второй студийный альбом "Эдельвейс" и сообщили о ближайших планах.

В альбом "Эдельвейс", который еще до своего выхода наделал немало шума, вошли 11 стильных треков.

Слушайте хит: "Коалы" Сергей Михалок презентовал новый клип в рамках сольного проекта Drezden

На титульную песню "Эдельвейс" был снят клип, премьера которого состоялась совсем недавно. Его автор – белорусский режиссер Каролина Полякова. На сегодня просмотры видео "Эдельвейс" на YouTube приближаются к отметке в 2 миллиона.

Сергей Михалок и Drezden – "Эдельвейс": смотрите видео

Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома "Эдельвейс" принимали участие Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара). Именно таким составом Drezden отправится и в первый концертный тур. 19 января 2020 года, в день рождения Сергея Михалка, презентация концертной программы состоится во Львове, после чего коллектив выступит в Минске (23 февраля), Киеве (28 феврвля) и Харькове (13 марта).

Что такое Drezden?Это сольный проект Сергея Михалка, в котором он открывает для всех поклонников еще одну сторону своего творчества. Drezden – это эклектичный сплав "The Cure", "Wolfsheim" и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и "Neue Deutsche Welle" спустя 40 лет. Дебютный альбом "Drezden" вышел в сентябре 2018 года и мгновенно нашел поклонников по всему миру. Все это время музыканты работали над вторым альбомом и концертной программой, презентация которой состоится в ближайшее время.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Сергей Михалок Музыка
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