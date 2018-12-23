Мика Ньютон вышла замуж: первые свадебные фото

Украинская певица Мика Ньютон, которая еще в 2017 году объявила о помолвке, вышла замуж за американца Криса Сааведра.

Первые фото в сети опубликовала близкая подруга Мики Татьяна Терехова в Instagram.

Читайте также: Мика Ньютон вернулась в Украину и отгуляла девичник: фото

"Мы так часто представляли, как это будет. Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше!" – отметила в подписи Терехова.

На свадьбу Ньютон надела роскошное платье, которое украсили блестящие камни Swarovski. Завершили образ маленькая диадема, собранные волосы и насыщенный макияж с акцентом на бордовых губах.



Свадьба Мики Ньютон / Instagram / @terehovat



Свадьба Мики Ньютон / Instagram / @terehovat



Свадьба Мики Ньютон/ Instagram / @terehovat



Свадьба Мики Ньютон / Instagram / @terehovat

Кто такая Мика Ньютон?

Украинская певица, настоящее имя которой Оксана Грицай. В 2011 году с песней "Angel" представляла Украину на "Евровидении-2011". Тогда Мика заняла 4 место.



После "Евровидения" девушка переехала в Калифорнию.