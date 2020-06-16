После презентации эротического фильма "365 дней" в сети не прекращают обсуждать главных героев ленты. Особое внимание приковано к итальянскому актеру Микеле Морроне, который покорил весь мир своей харизмой. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые горячие фото красавца, которые уже успели взбудоражить инстаграм.

С 7 июня польский эротический фильм "365 дней" появился на Netflix. Всего за несколько дней ленту просмотрели миллионы людей, а новинка кино сразу возглавила рейтинг стриминговой платформы. И хоть зрители раскритиковали сюжет, главный актер получил бешеную популярность в сети. Кто же такой Микеле Морроне и какими кадрами он отличился – узнавал LifeStyle 24.

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Что известно о Микеле Морроне

Микеле Морроне родился в многодетной семье в Италии. Его отец умер в 2003 году, когда актеру было всего 12 лет, поэтому средств на обучение у его семьи не было. Часами он проводил время у телевизора, воспроизводя и примеряя образы киногероев. Однако еще в школьные годы Микеле и подумать не мог, что когда-то снимется в проекте Netflix и заставит говорить о себе весь мир.

Первой работой итальянца стала должность официанта в одном из ресторанов. Однако долго Микеле Морроне не смог там работать. После этого он устроился на стройку, но и там карьеру строить не хотел. И только в 21 год мужчина решился пойти на кинопробы в Риме. Он получил первую роль в сериале "Как дельфины" и фильме "Медичи". Однако наибольшей популярности ему дал фильм "365 дней".

В эротической киноленте Микеле Морроне сыграл главу сицилийской мафии, который всю жизнь искал девушку, что привидилась ему, когда он едва не погиб. Случайно он встречает ее на Сицилии, куда Лора с друзьями и бойфрендом-неудачником приехала на отдых. Массимо Торричелли похищает девушку и дает ей год, чтобы влюбиться в него. Если же у Лоры не будет никаких чувств, она сможет вернуться домой в Польшу.

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Интересно, что в ленте Морроне не только исполнил главную роль, но и написал саундтреки.

Смотрите трейлер к фильму "365 дней": видео

После выхода фильма "365 дней" Микеле Морроне приписывали роман с коллегой Анной Марией Сикклуке. Однако с польской актрисой у онего была страсть только на экране.

Микеле Морроне: личная жизнь

Еще до мировой славы Микеле Морроне встретил ливанскую красавицу Рубе Сааде. Она – довольно популярная в своей стране дизайнер. В 2014 году актер женился на возлюбленной, но уже через 4 года брака объявил о разводе. Пара воспитывает двух сыновей Брандо и Маркуса. Микеле Морроне часто навещает их в Ливии, или забирает на уикенд в Италию.

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Сексуальные фото Микеле Морроне

Но немалую популярность Микеле Морроне дала и модельная карьера. Итальянец охотно примерял жаркие наряды для глянцев и фотографировался для рекламы знаменитых брендов. Соответствующими снимками он активно делится в блоге, за которым уже следят свыше 4,2 миллиона пользователей сети.

Не менее жаркими являются и будничные кадры Микеле. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 7 самых горячих фото, которые уже успели взбудоражить сеть.