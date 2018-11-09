Микки Маус – самая старая в мире мышь

18 ноября 1928 года на экране небольшого нью–йоркского кинотеатра вышел маленький мультик Уолта Диснея "Пароходик Вилли" (Steamboat Willie), который и знаменовал собой рождение нового культового героя всех времен и народов.

В этом году ноябрь переполнен юбилеями. Между столетием с момента завершения Второй мировой войны и двадцатым днем рождения Международной космической станции тихонечко разместился еще один юбилей. Не совсем круглый, но вполне почтенный – 90 лет исполнилось самому любимому персонажу американских мультиков, Микки Маусу.

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Микки стал для американцев неотъемлемой частью их культурного пространства, настолько просочился в сознание, что некоторые футурологи и фантасты считают, что в будущем он будет одним из узнаваемых признаков человечества. Скажем, в известном фантастическом романе Барри Лонгиера "Враг мой" (по нему снят фильм), инопланетный разумный ящер, стараясь как можно больнее оскорбить своего врага – пилота земного космического истребителя, кричит ему: "Глупый твой Микки-Маус есть!". Даже инопланетные ящеры знают культовую мышку!

На самом деле, в Микки был некий предшественник, его звали "мышонком Мортимером". Но он, как говорится в анекдоте, "не удался": сам Дисней впоследствии признавал, что Мортимер у него получился грустный и неинтересный. Однако, от "мышиной" идеи художник не отказался.

Я надеюсь, что мы никогда не упустим из виду это обстоятельство: что все началось с мышонка,

– говорил Уолт Дисней в свое время на одном из юбилейных праздников своей студии.

Это высказывание заняло теперь свое место на стене в музее Микки Мауса, который был открыт в минувшее воскресенье в Нью-Йорке.

Музей просто переполнен "мышиной культурой": первые сувениры с изображением Микки Мауса, самые настоящие картины художников, посвященные Микки Маусу, кассеты с лентами, на которых снова ожил герой мультфильмов. Дисней вспоминал, что ему позарез нужны были деньги и он, не раздумывая, подписал соглашение, которое ему подсунул незнакомый дяденька, который хотел печатать изображения мышонка на школьных тетрадях. Получив за это аж 400 долларов... и потеряв, как выяснилось позже, сотни тысяч. Сегодня входной билет в нью-йоркский музей стоит немало – 40 долларов. То есть десять первых посетителей принесли империи Диснея ровнехонько столько же денег, сколько первый рекламный контракт – но, как и говорил сам "отец" Микки Мауса – не следует забывать, что с мышонка все только началось. Сейчас же, по крайней мере, в коммерческом отношении, мышь давно уже выросла и превратилась в упитанного слона.

"Пароходик Вилли" был, на самом деле, одним из первых звуковых мультиков в истории. Следует отметить, что именно в то время происходила титаническая борьба между сторонниками немого и звукового кино. У апологетов "Великого немого" было немало аргументов, чтобы отказываться от озвучки. Тот же Чарли Чаплин долгое время и слышать ничего не хотел о звуковом киноискусстве, позволяя в своих фильмах лишь музыкальное сопровождение. Зато, в "Пароходике Вилли" звучит буквально все – и капитан Микки, и многочисленные предметы на борту, и даже сам пароходик в какой-то момент кричит страшным голосом "Человек за бортом!". Лента занимает чуть меньше 8 минут, но эффект от нее оказался на удивление мощным.

В течение нескольких месяцев Микки Маус завоевал Америку и Европу. А у мультипликаторов начинается настоящая "мышиная болезнь" – разнообразные мыши и крысы начинают бегать по экранам, как сумасшедшие. В конце концов, мода на мышей привела к появлению еще одной культовой мышки – "Том и Джерри". В последующих мультфильмах Уолт Дисней создал для своего мышонка целое семейство – здесь и подружка Минни, и собаки Гуфи и Плуто, выводок уток – от Дональда Дака до трех его племянников, Тика, Трика и Трака...

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На протяжении 90 лет Микки Маус неоднократно менял внешний вид. Несмотря на оцифровку мультиков, его характерную внешность можно узнать и сегодня. Желтые ботинки с красными штанишками на кнопках, а также "фирменные" большие, круглые черные уши присутствовали уже в "Пароходике Вилли".

Правда, в наши времена Микки сменил не только свой гардероб – несколько изменился и его характер. Скажем, в культовом мультсериале South Park он выступает как... жестокий, жадный магнат, который подминает под себя мир голливудских развлечений и даже бьет певцов "мальчиковой группы" ногами. Впрочем, это уже не столько сам Микки Маус, сколько сатира на нынешнюю компанию Walt Disney Productions. Корпорацию немало критикуют и далеко не всем по нраву то, что она делает. Например, со знаменитыми "Звездными войнами", права на дальнейшую экранизацию которых она приобрела пару лет назад.

Но так или иначе, нужно признать, что в маркетинге Дисней проявил себя не менее ловким бизнесменом, чем талантливым художником и режиссером. Как будто из ведра, на американский, а затем и на мировой рынок, посыпались плюшевые Микки Маусы, воздушные шарики, чашки, майки с изображением Микки, бейсболки с ушами... Впоследствии появились отдельные сувенирные лавки Диснея, почтовые, а сейчас – интернет рассылки сувениров и, конечно – Диснейленды. Сейчас подобная продукция и мерчандайзинг приносят концерну целых 3,2 млрд. долларов в год - это без учета собственных магазинов и Диснейлендов.

Большой шаг от тех 400 долларов за школьные тетради, не так ли?

До 90 дня рождения своей суперзвезды концерн Диснея также запустил свою огромную маркетинговую машину. Прежде всего, потому, что право собственности на торговую марку "Микки Маус", по американским законам, заканчиваются через 5 лет. Музей в Нью-Йорке, двухчасовое гала-шоу на телеканале ABC, гигантская вечеринка одновременно во всех Диснейлендах, сотрудничество с дюжиной культовых дизайнеров моды, более чем 30 книг к теме – это лишь отдельные эпизоды этого огромного празднования. "Маленькое и тоненькое – это не в стиле Уолта Диснея", – комментирует праздник The New York Times. Это правда, но нынешние праздники в честь Микки, у которого, кстати, в Facebook насчитывается более 14 миллионов фанатов, перекрыли все, что было раньше.

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Компания Диснея должна прилагать титанические усилия, чтобы выдерживать конкуренцию с другими. Популярность новых мультяшных персонажей возрастает – скажем, той же свинки Пеппи.

Но любой мультяшный герой должен еще достичь уровня Микки – он же у нас, как-никак, фигура историческая! А взрослые сейчас – даже важнее детей, потому что именно они, в конечном итоге, определяют, на что тратить деньги, – считает Марти Брохштейн с NYT.

Что ж, вряд ли Микки Маус должен бояться конкурентов. Эта фигура была и останется культом. Сегодня и, вероятно, еще через 100 лет.