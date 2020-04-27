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Микки Рурк продолжил сниматься в фильме, несмотря на пандемию

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Микки Рурк в фильме Warhunt
Микки Рурк в фильме Warhunt / Пресс-служба

Пока в Голливуде решили остановить все съемки из-за пандемии коронавируса, создатели только одной ленты не заморозили проект. Хоррор Warhunt, над которым работает Микки Рурк, продолжают снимать в Латвии.

Как выяснили журналисты Variety, голливудский актер Микки Рурк выехал на съемки незадолго до закрытия границ.

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Нам пришлось переставить график Микки Рурка, когда страна начала закрывать свои границы. К счастью, он согласился прилететь раньше, поэтому мы перенесли его дни съемок,
– рассказал один из продюсеров проекта.

Сейчас Микки Рурк со своими домашними любимцами находится в Латвии и активно участвует в создании фильма ужасов, о чем охотно делится с поклонниками в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

В то же время режиссер киноленты Мауро Боррелли утверждает, что все участники съемочного процесса находятся в безопасности. По его словам, люди сохраняют дистанцию ​​и носят защитные медицинские средства (маску и латексные перчатки). Кроме этого, в павильонах, где проходят съемки, проводят дезинфекцию, а всем членам съемочной группы два раза в день измеряют температуру.

"Сначала это было сюрреалистично, но актеры и съемочная группа быстро адаптировались к маскам и другим мерам, поэтому мы приступили к работе еще более сосредоточенно", – рассказал Мауро Боррелли.

Зйомки фільму в умовах карантину
Съемки фильма в условиях карантина / Variety

Известно, что фильм Warhunt расскажет историю американского отряда солдат, выполняющего свою миссию во время Второй мировой войны.Военные попадают в поселок, где живут ведьмы. Там и начинаются жуткие события, через которые фильм уже претендует на звание самых жутких в истории кино. Премьера киноленты запланирована на 2021 год.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Латвия Коронавирус COVID-19 Голливуд Новости LifeStyle Кино
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