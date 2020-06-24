Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович показала поклонникам, как подросла ее младшая дочь. Звезда опубликовала волшебное фото, которым умилила сеть.

Мила опубликовала волшебную фотографию на личной странице в инстаграме. Знаменитость показала младших детей и отметила, что дочери очень любят играть друг с другом.

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Озиан родилась в феврале 2020 года. Сейчас девочке почти 5 месяцев, и ей невероятно нравится узнавать что-то новое и интересное. По словам звездной мамочки, маленькая принцесса обожает проводить время со своей старшей сестренкой Дэшиэл, которой сейчас 5 лет.

Смотрите, как Дэшиэл играет с Озиан – это невероятно. Она восхищается своей маленькой сестрой, так любит быть с ней. Заставляет меня чувствовать себя хорошо, видеть насколько им комфортно вместе. Горжусь моей средней девочкой!

– написала в публикации Мила.

На фотографии, которую Йовович распространила в сети, обе девочки лежат на кровати и улыбаются, счастливые, потому что вместе. Озиан пытается рассказать что-то сестренке и радуется, что она рядом.

Напомним, Мила Йовович находится в браке с английским кинорежиссером Полом Уильямом Скоттом Андерсоном. Кроме дочерей Озиан и Дэшиэл, супруги также воспитывают 12-летнюю Эвер, которая уже пробует себя в модельной карьере и киноиндустрии.