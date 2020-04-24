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Мила Йовович очаровала сеть фотографией 2-месячной дочери

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Мила Йовович с дочкой Озиан
Мила Йовович с дочкой Озиан / Instagram / @millajovovich

Популярная голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович активно делится с поклонниками фотографиями своих дочерей. На днях знаменитость распространила милое фото, на котором позирует ее 2-месячная Озиан.

Не все звездные родители показывают лица своих детей и рассказывают о них. Однако это не про супругов актрису Милу Йовович и кинорежиссера Пола Уильяма Скотта. Пара радостно публикует волшебные фотографии и не скрывает совместных радостных моментов. Все это можно увидеть на личной странице Милы в инстаграме.

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Звездная мамочка поделилась фотографией, на которой кроха Озиан изображена с серьезным и слегка возмущенным выражением лица. Маленькая девочка положила руки на подлокотники кресла для кормления. Очевидно, 2-месячная дочь Милы умеет показывать характер настоящего босса.

"Я тебя уничтожу", – именно такую забавную подпись к фото добавила Мила. Она метко подчеркнула состояние Озиан, когда ее сфотографировала мама.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Йовович делится кадрами дочери от рождения, то есть подписчики могут наблюдать за тем, как кроха растет и меняется. Предлагаем посмотреть милые фото очаровательной девочки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные родители Звездные дети
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