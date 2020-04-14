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Мила Йовович очаровала сеть милыми фотографиями младших дочерей

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Мила Йовович с дочерьми / Instagram / @millajovovich

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович любит делиться с поклонниками семейными фотографиями. На днях она опубликовала серию нежных фотографий, на которых показала двух младших дочерей.

На карантине большинство всемирно известных звезд проводят время с детьми. Это возможность насладиться компанией родных людей и уделить им внимание. На личной странице актрисы Милы Йовович в инстаграме появилось сообщение, в котором она показала младших дочерей на карантине.

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На трогательных кадрах изображена 5-летняя Дэшиел и 2-месячная Озиан. Девочки лежат на кровати и мило улыбаются. Видно, что Дэшиел очень любит младшую сестренку. Такими снимками Мила Йовович поздравила всех со светлым праздником Пасхи и передала поздравления от своих "маленьких зайчиков". Она выразила надежду, что все ее поклонники находятся в безопасности и беспокоятся друг о друге.


Младшие дочери Милы Йовович / Instagram / @millajovovich


Дочери Милы Йовович Дэшиел и Озиан / Instagram / @millajovovich


Милые дочери актрисы Милы Йовович и режиссера Пола Андерсона​ / Instagram / @millajovovich


Дочери голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович / Instagram / @millajovovich

Старшая дочь Милы Эвер не появилась на фото. 12-летняя девочка приобщается к жизни Голливуда и активно развивает кинокарьеру и пробует себя в модельной деятельности. Эвер уже успела сняться в фильме "Черная Вдова" и украсила обложку нового выпуска журнала Flaunt. Также дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем творчестве.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные дети Звездные родители LifeStyle
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