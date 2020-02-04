Мила Йовович очаровала сеть снимками с новорожденной дочкой

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович в третий раз стала мамой. 2 февраля звезда родила девочку. Однако не прошло два дня, как Мила Йовович засыпала сеть нежными фото своего ребенка.

Как известно, новость о пополнении в семье распространила дочь Милы Йовович и режиссера Пола Андерсона – Эвер. Девочка опубликовала первую фотографию, на которой появились все ее ближайшие родственники. А уже в заметке школьница не сдерживала эмоций от того, что имеет еще одну крохотную сестренку.

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"Добро пожаловать в этот мир, моя новая сестра Озиан! Мы тебя любим!" – написала Эвер Андерсон.

Но не прошли и сутки, как и сама Мила Йовович поделилась с миром снимками со своей новорожденной дочкой. Фотографии актриса сделала в первый час жизни Озиан, а на кадрах можно увидеть, как малыша держат на руках его звездные родители и сестренки.

Вчера Эвер без моего ведома рассказала всем о рождении сестры, поэтому я опоздала с новостью. 2 февраля в 8:56 утра родилась Озиан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! Теперь понимаю, что имя длинное, но наша семья никак не могла определиться,

– рассказала Мила Йовович.

Актриса призналась, что ее мама, муж и 12-летняя Эвер хотели назвать дочь Ларк, младшая Дашиел и сама Мила настаивали на Эллиот. Поэтому решение приняли компромиссное, а ребенок, по словам кинозвезды, позже выберет себе одно имя из этого списка.

"У ребенка есть из чего выбирать, если дочь во взрослом возрасте захочет отбросить некоторые имена. Она такая красивая! У нее волосы светлее, чем у других наших девочек, и она очень сильная. Она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудо-ребенок, и мы все так благодарны, что она у нас есть, полностью одержимы ею!" – добавила она.

Мила Йовович показала новорожденную дочь / Instagram / @ millajovovich

Как известно, о своей третьей беременности актриса Мила Йовович впервые рассказала 8 августа 2019 года. Тогда она находилась на 13 неделе беременности. Мила Йовович решила не скрывать, что с мужем Полом Андерсоном ожидает появление еще одной дочери. На протяжении всей беременности актриса отказалась от всех ролей и уделила время семье.