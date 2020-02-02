Мила Йовович поделилась последней фотографией перед родами

Голливудская актриса украинского происхождения готовится в третий раз стать мамой. Звезда откровенно делилась впечатлениями от беременности на страницах своего инстаграма. Теперь Мила Йовович решилась опубликовать фото, сделанное за несколько часов до родов.

На личной странице в инстаграме знаменитой актрисы сегодня, 2 февраля, появилось красноречивое сообщение, в котором она призналась, что отправляется в роддом. Ее дочь, по прогнозам врачей, должна появиться на свет уже завтра.

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На фото будущая многодетная мама искренне улыбается, позируя с легким макияжем и яркой розовой повязкой на голове. Мила Йовович также сообщила, что очень волнуется перед предстоящими родами. Она предполагала, что третья беременность станет для нее более простым испытанием.

Однако знаменитость убеждена, что уже следующим сообщением осчастливит поклонников, которые смогут увидеть ее новорожденную дочь.

Срок истекает у меня завтра, потому готовлюсь отправиться в больницу. Это смешно, потому что я думала, что третьи роды будут мелочным делом, но я действительно нервничаю, теперь, когда знаю, чего ожидать. В любом случае, надеюсь, следующим сообщением, которое я сделаю, будет фото нашей маленькой девочки! Пожелайте мне удачи,

– написала Мила Йовович.

Напомним, что последние сроки беременности оказались тяжелыми для Милы Йовович. Звезда призналась, что у нее очень отекали ноги, кроме того она ежедневно преодолевала невыносимую боль в спине: "У меня распухли лодыжки, как у слона, болит спина, болят ноги, я бегаю в туалет каждые 15 минут. Сон? Забудьте об этом" .

Даже учитывая все трудности, Мила Йовович безмерно счастлива снова быть беременной, учитывая то, что сейчас ей 44 года. Во время предыдущей беременности два года назад знаменитая актриса потеряла малыша. Актриса с мужем кинорежиссером Полом Андерсоном воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Эвер и 4-летнюю Дешиел.