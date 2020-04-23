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Мила Йовович показала, как дочка развлекается на карантине: яркие фото

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Мила Йовович с дочкой Дэшиэл / Instagram / @millajovovich

Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович продолжает делиться с поклонниками карантинными буднями. Знаменитость показала забавные фото дочери Дэшиэл, на которых она пускает мыльные пузыри.

Мила Йовович вместе с мужем и детьми весело проводит время на карантине. Они радуются общим моментам, ведь возможности провести столько времени в кругу семьи больше, наверное, не будет. Актриса радушно показывает подписчикам в Инстаграме, как развлекается ее семейство. На днях на ее личной странице появилась очередная серия веселых фотографий.

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Мила с мужем, английским кинорежиссером Полом Уильямом Скоттом Андерсоном и их 5-летней дочкой Дэшиэл отлично повеселились, устроив семейные игры во дворе своего поместья.

Девочка выпускала мыльные пузыри с улыбкой на лице, а папа с восторгом наблюдал за этим процессом. Звездная мамочка, очевидно, фиксировала эти бесценные моменты на камеру.


Дочь Милы Йовович пускает мыльные пузыри / Instagram / @millajovovich


Мила Йовович показала развлечения дочери на карантине / Instagram / @millajovovich


5-летняя дочь Милы Йовович Дэшиэл / Instagram / @millajovovich


Маленькая Дэшиэл пускает мыльные пузыри / Instagram / @millajovovich

Напомним, кроме Дешиел, супруги Мила и Пол также воспитывают 12-летнюю Эвер и 2-месячную Озиан. На всех кадрах дети всегда улыбаются и их звездные родители не прекращают делиться радостными кадрами.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные родители Звездные дети
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