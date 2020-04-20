Мила Йовович показала, как ее дочери бились пасхальными яйцами: забавное видео
Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович уважает традиции родины и празднует Пасху вместе с семьей. Знаменитость поделилась забавным видео, на котором показала, как ее дочери бились пасхальными яйцами.
Праздник Пасхи для каждой христианской семьи по-настоящему особенный. Это светлый семейный день, наполненный счастьем и любовью. Важным является соблюдение обычаев и их передача следующим поколениям. Хорошим примером этого является семья Милы Йовович. На личной странице в инстаграме звезда поделилась роликом, на котором показала празднование Пасхи.
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На ролике дочери актрисы бьются пасхальными яйцами и говорят традиционное приветствие "Христос Воскрес!", а отвечают "Воистину Воскрес!". Возле них на столе видим кулич и зажженную свечу.
Христос Воскрес! С праздником православной Пасхи всех! Вот несколько видео о девушках, которые практикуют некоторые украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему. Спасибо моей подруге за прекрасную Пасху!
– написала в публикации Мила.
Для просмотра видео листайте влево.
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