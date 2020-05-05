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Мила Йовович показала, как кормит грудью маленькую дочь

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Мила Йовович с дочкой Озиан
Мила Йовович с дочкой Озиан / Фото из инстаграма

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая недавно родила третьего ребенка, показала, как кормит дочь грудью и рассказала, что сейчас для нее значит материнство.

Находясь дома на карантине, звездная мама стала чаще делиться с подписчиками домашними фотографиями своей семьи. Так, знаменитость опубликовала в инстаграме нежное фото, на котором она изображена с маленькой дочкой Озиан в процессе кормления грудью.

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44-летняя актриса отметила в заметке, что очень ценит моменты, которые проводит с маленькой дочкой.

Я так благодарна за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – один из моих любимых дней. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, маленькими руками, своим невероятным ароматом, этим пушистыми волосами. Я очень ценю этот период нашей жизни. Такой короткий момент в моей жизни, но он принесет сладкие воспоминания, когда я оглянусь назад,
– щемяще отметила Йовович.

Недавно актриса опубликовала забавную фотографию дочери, а подписчики в комментариях посмеялись над насупленным видом Озиан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I will destroy you. #bossbaby #OsianLarkElliot

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Семья актрисы Милы Йовивоч и режиссера Пола Андерсона воспитывает еще двух дочерей: 5-летнюю Дешиел и 12-летнюю Эвер. Последняя приобщается к жизни Голливуда и активно развивает кинокарьеру и пробует себя в модельной деятельности. Эвер уже успела сняться в фильме "Черная Вдова" и украсила обложку нового выпуска журнала Flaunt.

Автор: Юлия Турелык
Теги: Звездные родители Звездные дети LifeStyle
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