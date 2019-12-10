Мила Йовович поразила сходством со своими дочерьми: трогательные фото

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая готовится стать матерью в третий раз, показала поклонникам новые фото своих дочерей – 12-летней Эвер и 4-летней Дэшиэл.

Снимки с детьми Мила опубликовала на своей странице в инстаграме. В подписи актриса написала, что последний 2019 год был тяжелым и полным споров в мире.

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Йовович заговорила о том, что многие люди страдают, в частности, бездомные. Актриса призвала делать благотворительные взносы даже несколькими долларами для того, чтобы чуточку сделать их жизнь комфортнее и легче.

"Трудно ездить и видеть людей, которые пытаются выжить. Увидев столько страданий, я хочу провести как можно больше времени с детьми и делать вещи, которые заставляют их лица улыбаться. Настолько замечательно видеть, как любовь между ними растет ежедневно и видеть, как моя старшая с каждым разом лучше выполняет роль старшей сестры", – написала Мила.



Дочери Милы Йовович / Instagram / @millajovovich

Голливудская актриса также рассказала, что после потери ребенка во время беременности, ее старшая дочь Эвер все больше пытается доказать свою зрелость и то, что она готова справиться с новой молодщей сестрой (у Йовович должна родиться третья девочка), помогая матери.

"Я так благодарна своим удивительным детям. Счастье, которое они приносят, несказанное. Мы поехали кататься на коньках вместе, и это было очень весело. Я так дорожу этими моментами. Услышав их радостные крики и смех... Благодарна. Благодарна. Благодарна", - подчеркнула Мила.



Мила Йовович с дочерьми / Instagram / @millajovovich

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Дочери Милы Йовович / Instagram / @millajovovich

Знаменитость признается, что наслаждается своей третьей беременностью. Заметим, Йовович должна родить дочь через 8-9 недель.

Вот она я – сексуальная мамаша за рулем и готова к свершениям. Мы с малышкой будем отрываться вместе еще 9 недель до долгожданной встречи. И пока у нас все идет по расписанию. Сейчас, в отличие от предыдущей беременности, я стараюсь не давать нагрузку своему телу, например, отказалась от тренировок. Я не параноик, но не хочу делать ничего, что может привести к выкидышу,

– рассказала звезда в социальных сетях.



Мила Йовович / Instagram / @millajovovich