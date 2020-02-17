Мила Йовович рассказала о лечении маленькой дочери: первый день без фотоодеяла

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович 2 февраля в третий раз стала мамой. Звезда родила девочку Озиан, однако вскоре у младенца диагностировали тяжелый случай желтухи. Всеми подробностями лечения звездная мама делится с поклонниками в социальных сетях.

Многодетная мамочка сперва показала фото из роддома, затем поделилась информацией о болезни дочери, а теперь наконец-то может похвастаться положительными результатами лечения. О выздоровлении новорожденной Мила рассказала на своей инстаграм-странице.

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Йовович постоянно рядом со своей малышкой, кормит ее. Вчера девочке исполнилось две недели и мамочка поделилась результатами лечения свой крохи.

Я стараюсь быть полностью функциональным производителем молока, поэтому вся моя энергия сосредоточена на том, чтобы оставаться в постели, если это вообще возможно, кормить Озіан и сохранять для нее еду. Сегодня также особый день, потому что это первый день без фотоковдри,

– написала актриса.

Звезда также отметила, что в конце дня необходимо измерить уровень билирубина, чтобы узнать, не нужно ли дочери вернуться под фотоодеяло вечером.



